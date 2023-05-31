Dolar
20.69
Euro
22.09
Altın
1,958.15
ETH/USDT
1,868.20
BTC/USDT
27,082.00
BIST 100
4,966.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Okuma yazma kursuna katılan çift gayretleriyle örnek oluyor

Gaziantep'te çeşitli nedenlerle okula gidemeyen Ömer ve Semiha Uğur çifti, okuma yazma öğrenmek için gayretle çalışıyor.

Okan Coşkun  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
Okuma yazma kursuna katılan çift gayretleriyle örnek oluyor Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Gaziantep

Uğur çifti, günlük hayatta yaşadıkları zorlukları aşmak, "Bu yaşta okuma yazma bilmiyor musunuz?" sorusuna muhatap olmamak için kursa gitmeye karar verdi.

Şahinbey Belediyesi tarafından Dumlupınar Sosyal Tesisi'nde açılan kursa katılan çift, kısa sürede gösterdikleri gayretle hem ilerleme sağladı hem de katılımcılara örnek oldu.

62 yaşındaki Ömer Uğur, AA muhabirine, daha önce okuma yazma öğrenmediği için birçok zorlukla karşılaştığını söyledi.

Kalabalık ortamlarda daha da zorlandığını anlatan Uğur, şunları kaydetti:

"İşe giderken otobüse binmek isterdim, otobüsün nereye gittiğini, üzerindeki yazıyı okuyamazdım, kimseye de soramazdım. Bankamatiğe gidiyordum, yanımdaki vatandaşlara söylerdim 'Maaşımı çekmeye yardım eder misiniz' diye. Alışverişe gittiğimde de sıkıntı yaşıyordum. Fiyatlarını falan bilmiyordum ama şimdi az da olsa öğrendim kısa sürede. Eşimle kursa gelmek çok güzel bir duygu."

Kursa 3 ay önce başladığını belirten Ömer Uğur, okumaya ve yazmaya başladığını, matematik işlemleri de yaptığını dile getirdi.

"Şimdi hayata sımsıkı sarıldım"

51 yaşındaki kursiyer Semiha Uğur da ailesi daha önce destek vermediği için okula gidemediğini ifade etti.

Günlük hayatta yaşadığı sıkıntıları şimdi çözmeye başladığını aktaran Uğur, şöyle devam etti:

"Eskiden babam 'Kızların okuması iyi olmaz' derdi. Beni okutmadılar. 5. sınıftan sonra anneler okula gidiyordu, o zaman 2 ay gitmiştim. Evde alfabeleri kendi çabamla okumaya başladım. Bir gün otobüs durağına gittim, yanımdakilere 'Bu otobüs üniversiteye gider mi' dedim. Bana 'Yaşına bak okumuşluğun yok mu?' dediler. Ondan sonra hırslandım."

Okuma yazma kurslarını hayata geçirenlere teşekkür eden Uğur, kursta birçok şeyi öğrendiğini söyledi.

Kursta diğer arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiklerini ifade eden Uğur, "Okuma gibi bir şey yok. Şimdi hayata sımsıkı sarıldım. Okumak çok güzel, bilgileniyorsun. Okuma yazma bilmeyenler gelsin. Ben çok memnunum. Çok mutluyum, dünyayı verseler bu kadar olur. Allah eşimden razı olsun. Bana hiç karşı çıkmadı, teşvik etti." diye konuştu.

Kursta öğretmenlik yapan Ayşegül Bilici de herkesin okuma yazma öğrenmesi gerektiğini belirterek "Onların bir şey öğrenmesi beni de mutlu ediyor, kendimi faydalı hissediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muş'ta aileler HDP önündeki eylemlerinde 100. haftayı geride bıraktı
"Dereüstü Islah Projesi" ile Bitlis'in tarihi silüeti ortaya çıkarılıyor
Suriye'den yurda girmek isteyen biri PKK'lı 5 şüpheli yakalandı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "kabine listeleri"ne ilişkin açıklama
Balıklıgöl Yerleşkesi yeni görünümüne kavuşuyor

Benzer haberler

Okuma yazma kursuna katılan çift gayretleriyle örnek oluyor

Okuma yazma kursuna katılan çift gayretleriyle örnek oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların Gaziantep'te dünyaya gelen dört yavrusu tanıtıldı

Araban'daki sağanak su baskınlarına neden oldu

TAG Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

TAG Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantepli şehit ve gazi çocuklarına bisiklet hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantepli şehit ve gazi çocuklarına bisiklet hediyesi
İslahiye'deki deprem konutlarının 29 Ekim'de teslim edilmesi hedefleniyor

İslahiye'deki deprem konutlarının 29 Ekim'de teslim edilmesi hedefleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet