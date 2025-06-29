Öğrenciler, "Mehmetçikle Bir Gün Projesi" kapsamında 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti
İlk ve ortaöğretim öğrencileri, "Mehmetçikle Bir Gün Projesi" kapsamında İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mehmetçikle Bir Gün Projesi kapsamında öğrencileri ağırlamaya devam ettikleri belirtildi.
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Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerini tanıtmak, öğrencilere askerlik mesleğini sevdirmek ve özendirmek, genç nesiller ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerimizi, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında (Çiğli/ İzmir) misafir ettik."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.