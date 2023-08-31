Nijerya'da makine mühendisi kadın, kurduğu oto tamirhanesiyle hemcinslerine örnek oluyor
Nijerya'da çocuk yaşta oto tamirciliğine başlayan, geçen yıl kendi iş yerini açan 24 yaşındaki makine mühendisi Ajaye Oluwatosin, ülkesindeki kadınlara örnek oluyor.
Abuja
Ajaye Oluwatosin, ülkede genellikle erkeklerin yaptığı oto tamirciliğiyle henüz 13 yaşındayken tanıştı.
Keşfetme merakı, otomobil ve elektronik eşyalara tutkusu, Oluwatosin'i bu sektöre yöneltti.
Çocuk yaşta başladığı meslekte çıraklık yapan Oluwatosin, lise eğitiminin ardından üniversitenin makine mühendisliği bölümünden mezun oldu.
Deneyimi ve çalışkanlığıyla takdir toplayan, kendi oto tamirhanesini kuran Oluwatosin, hemcinslerine örnek oluyor.
Nijerya'nın ticaret şehri Lagos'un İlasamaja bölgesinde yaşayan Oluwatosin, başarı hikayesini AA muhabirine anlattı.
Oluwatosin, "Çocukken televizyon kumandasının neden aniden bozulduğunu ve bunu düzeltmek için ne yapabileceğimi merak ederdim. Evdeki elektrikli ve mekanik eşyaları, uzatma kablolarını, kumandaları ve jeneratörleri nasıl tamir edeceğimi bulmaya çalışırdım." dedi.
Oto tamir işine ailesinin karşı çıktığını ancak teyzesinin yardımıyla başladığını belirten Oluwatosin, "Teyzemin yardımıyla 13 yaşında mahallemizde yol kenarındaki oto tamirhanesinde çırak olarak başladım. Başta tamirhanenin sahibi kız çocuğu olduğum için beni almak istemedi ancak ısrar edince kabul etti." diye konuştu.
İşlerini büyütmek istiyor
Oluwatosin, Nijerya'da makine mühendisliği sektöründe erkeklerin egemen olduğuna dikkati çekerek, "Üniversitede sınıfımın tek kız öğrencisi bendim. İnsanlar, makine mühendisliği okuduğumu duyduklarında şaşırıyorlardı hatta bazıları beni kınadı." ifadelerini kullandı.
Mezun olduktan sonra iş bulamaması nedeniyle Ağustos 2022'de kendi oto tamirhanesini kurduğunu anlatan Oluwatosin, o zamandan bu yana 5 erkek çırak istihdam ettiğini ve iş yerini büyütmeye çalıştığını söyledi.
"Kadın olduğum için bazı müşteriler ön yargılı davranıyor"
Oluwatosin, tamirhane işinin kendisi için kolay bir deneyim olmadığını, bazı müşterilerinin kötü davrandıklarını ancak yaptığı işleri gördükten sonra memnun kaldıklarını ifade etti.
Bazı müşterilerinin ise ısrarla erkek tamirci istediklerini belirten Oluwatosin, kadın olduğu için otomobillerini tamir edebileceğine inanmadıklarını söyledi.
Oluwatosin, "Kadınların da bu işleri yapabileceklerini kanıtlamak istiyorum. O yüzden kadın çıraklarımın da olmasını istiyorum. Yavaş yavaş onları ikna ediyorum." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.