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Yaşam

Nijerya'da kumaş dokumacılığı "sakar hannu" zamana direniyor

Batı Afrika'nın birçok ülkesinde yaygın olan ve Nijerya'da "sakar hannu" olarak bilinen kumaş dokumacılığı zamana direniyor.

Adam Abu-bashal  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
Nijerya'da kumaş dokumacılığı "sakar hannu" zamana direniyor Fotoğraf: Zulyadain Isa Bilo/AA

Kano

Rengarenk desenleriyle dikkati çeken ve Hausa dilinde "el dokumacılığı" anlamına gelen sakar hannu, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Her deseni ayrı bir anlam taşıyan sakar hannu kumaşlar, bu alandaki teknolojinin gelişmesi ve giyim tarzının değişmesi nedeniyle gençler tarafından tercih edilmiyor.

Kumaş dokumacılığıyla 20 yılı aşkın süredir uğraşan Malam Haruna Sulaiman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede sakar hannunun eskisi kadar revaçta olmadığını belirtti.

Sulaiman, ülkede dokumacılık sanatının beklenenden önce yok olabileceğine işaret ederek "Son zamanlarda geleneksel kıyafetlere olan rağbet büyük ölçüde azaldı ve birçok meslektaşım dokumacılığı bırakmak zorunda kaldı." dedi.

Eskiden çok sayıda kıyafet ürettiklerini söyleyen Sulaiman, bugünlerde bu işi yapan kişilerin talep üzerine kıyafet ürettiğini ifade etti.

Sulaiman, geçiminin dokumacılık sanatına dayandığını ancak son zamanlarda bu ticaretin iyi gitmemesi nedeniyle zorluk yaşadığını belirtti.

"Benim korkum bir gün bu sanatın yok olmasıdır"

Salisu Muhammed Kadage, kumaş dokumacılığı sanatını babasından öğrendiğini anlatarak "Babam da dedemden öğrendi ve bana da öğretti. Benim korkum bir gün bu sanatın yok olmasıdır. Bu nedenle çocuklarıma da bu sanatı öğretiyorum." ifadelerini kullandı.

Kadage, sakar hannunun gittikçe değerini kaybettiğini belirterek kültürel değerleri teşvik etmekten sorumlu kurumlara destek çağrısında bulundu.


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