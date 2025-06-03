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Dünya

Nijerya'da aşırı yağışların neden olduğu sellerde 500'den fazla kişi kayıp

Nijerya'nın Niger eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde 500'den fazla kişinin kaybolduğu bildirildi.

Adam Abu-bashal  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Nijerya'da aşırı yağışların neden olduğu sellerde 500'den fazla kişi kayıp

Abuja

Mokwa Bölge Başkan Yardımcısı Musa Kimboku, yerel basına yaptığı açıklamada, 29 Mayıs'ta Niger eyaletine bağlı Mokwa bölgesinde aşırı yağışların yol açtığı sellerde 500'den fazla kişinin kaybolduğunu belirtti.

Kimboku, yetkililer kayıp kişilerin hayatta kaldığına inanmadığı için arama kurtarma çalışmalarının durdurulduğunu aktardı.

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) X sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "DSÖ, potansiyel salgın hastalıklar ve diğer sağlık tehditlerine karşı halk sağlığı risk değerlendirmesi yürütmekte ve birinci basamak sağlık hizmetlerini desteklemek üzere acil tıbbi malzeme ve ekipman hazırlamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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Mokwa bölgesinde 29 Mayıs'ta meydana gelen sellerde hayatını kaybeden kişi sayısının 200'ü geçtiği kaydedilmişti.

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