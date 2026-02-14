Dolar
Yaşam

Nijerya'da "Argungu Uluslararası Balıkçılık ve Kültür" festivali düzenlendi

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde "Argungu Uluslararası Balıkçılık ve Kültür" festivali gerçekleştirildi.

Adam Abu-bashal  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
Nijerya'da "Argungu Uluslararası Balıkçılık ve Kültür" festivali düzenlendi Fotoğraf: Emmanuel Osodi/AA

Kebbi

Kebbi eyaletine bağlı Argungu kentinde düzenlenen festival kapsamında, Nijeryalı çiftçiler tarafından hasat edilen pirinç çuvalları alanda üst üste dizilerek "Pirinç Piramidi" oluşturuldu.

Festival alanında sergilenen piramit, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Organizasyon yetkilileri, piramidin Kebbi eyaletinin tarımsal üretim kapasitesini ve pirinç üretimindeki öncü konumunu simgelediğini belirtti.

Yerel halkın yanı sıra farklı bölgelerden gelen ziyaretçilerin katıldığı etkinlikte, geleneksel kıyafet ve takılarıyla festivale katılan kabile üyeleri, bölgenin kültürel mirasını yansıtan renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinlikte, çeşitli kültürel gösteriler ve geleneksel faaliyetler de gerçekleştirildi.

Festivalin, bölgenin tarım potansiyelinin tanıtılmasına ve yerel ekonomiye katkı sağlaması hedefleniyor.

