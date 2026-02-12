Dolar
Dünya

Nijerya'da yolcu uçağı motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı

Nijerya'da Arik Air'e ait bir yolcu uçağı, havada motor arızası yaşayınca Benin Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Abuja  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
Nijerya'da yolcu uçağı motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı

Abuja

Arik Air’den yapılan açıklamada, 5N-MJF kuyruk tescilli Boeing 737-700 tipi uçağın, Lagos’tan Port Harcourt’a seferini gerçekleştirirken sol motordan yüksek bir patlama sesi duyulduğu belirtildi. Bunun üzerine uçuş ekibinin, tedbir amaçlı Benin Havalimanı’na yöneldiği bildirildi.

Uçağın güvenli şekilde iniş yaptığı ve uçakta bulunan 80 yolcu ile mürettebatın herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edildiği kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, iniş sırasında bazı yolcuların dua etmesi yer aldı.

