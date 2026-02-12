Nijerya'da yolcu uçağı motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı
Nijerya'da Arik Air'e ait bir yolcu uçağı, havada motor arızası yaşayınca Benin Havalimanı’na acil iniş yaptı.
Abuja
Arik Air’den yapılan açıklamada, 5N-MJF kuyruk tescilli Boeing 737-700 tipi uçağın, Lagos’tan Port Harcourt’a seferini gerçekleştirirken sol motordan yüksek bir patlama sesi duyulduğu belirtildi. Bunun üzerine uçuş ekibinin, tedbir amaçlı Benin Havalimanı’na yöneldiği bildirildi.
Uçağın güvenli şekilde iniş yaptığı ve uçakta bulunan 80 yolcu ile mürettebatın herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edildiği kaydedildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, iniş sırasında bazı yolcuların dua etmesi yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.