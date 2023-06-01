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Yaşam

Nevşehir'e yerleşen depremzede eğitmen, kadınlara taş bebek yapımını öğretiyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma yol açtığı Hatay'ın İskenderun ilçesinden Nevşehir'e gelen el sanatları eğitmeni Çiğdem Fakı, merkeze bağlı Nar beldesinde açtığı "taş bebek yapımı" kursuyla ev kadınlarını sanatla buluşturuyor.

Behçet Alkan  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Nevşehir'e yerleşen depremzede eğitmen, kadınlara taş bebek yapımını öğretiyor Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde İskenderun'da ikamet ettiği evinin ağır hasar görmesinin ardından bir süre iki çocuğuyla ilçedeki çadır kentte barınan Fakı, daha sonra AFAD desteği ile Nevşehir'e yerleşti.

İskenderun'da yaklaşık 12 yıl el sanatları konusunda çalışan ve öğrencilere eğitim veren Fakı, Şehit Jandarma Onbaşı Muhammed Can Biçici Nevşehir Halk Eğitim Merkezi'ne başvurarak kurs açma talebinde bulundu.

Talebi olumlu karşılanan Fakı, Nar Belediyesi işbirliğinde açılan kursta 18 kursiyere taş bebek yapımını öğretiyor.

Kızılırmak yataklarından toplanan taşlar kullanılıyor

Çiğdem Fakı ve kursiyerlerin, Kızılırmak yataklarından toplanan çeşitli büyüklüklerdeki çakıllardan ürettikleri taş bebeklerin Kapadokya'ya gelen turistlere pazarlanması hedefleniyor.

Çiğdem Fakı, AA muhabirine, İskenderun'da özel sanat galerisi ve halk eğitim merkezlerinde usta öğreticilik yaptığını, depremin ardından geldiği Nevşehir'de sanatını ev kadınlarına aktarmak için çaba gösterdiğini belirtti.

Tutkal ve silikonla yapıştırdıkları taşları seramik hamuruyla kaplayıp boya ve vernikle süsleyerek yöresel kıyafetli bebeklere dönüştürdüklerini anlatan Fakı, kurs sayesinde depremin olumsuz etkilerinden kurtulduğunu söyledi.

Fakı, Anadolu'da binlerce yıldır var olan el sanatı örneklerinden taş bebeklerin unutulmaması için önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"İskenderun'da kadınlar ve gençlerimize yönelik kurslar vermiştim, burada da eğitimlerimize devam ediyoruz. El sanatı bir ulusun kültürel kimliğinin en canlı belgeleridir. Özümüze sirayet etmiş bir kültür olan taş bebeği yaşatmaya çalışıyoruz. Depremden sonra atölyelerimizdeki ürünlerimizin bir kısmını kurtarabildik. Hasarlı olan binalara girmek yasak. Görevliler girdikçe öğrencilerim aracılığıyla alıp paketleyip bana gönderiyorlar. İlk geldiğimizde umutsuzluk içindeydik fakat inanılmaz bir dayanışmayla karşılaştık. Nar halkı ile buluşmaya başladığımda kadınların gayreti ve becerisini gördük. Bebekleri yapmaya başladıkça hanımların mutluluğu beni yeniden motive etti."

"Çiğdem hocam bizi cesaretlendiriyor"

Kursiyerlerden Sevda Çiftçi, ilk kez bir kursa katıldığını, öğrendiklerini uygulamaktan mutlu olduğunu kaydederek, "Kurs ilgimi çekti kızımla beraber başvurup başladık. Çiğdem hocam bizi cesaretlendiriyor, her gün hevesle geliyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

Zeynep Yalman, taşları boyayarak farklı bir sanata imza attıklarını, bu alanda uğraşı vermenin keyifli olduğunu ifade etti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fedakar Koçak da depremzede el sanatları eğitmeninin kentin kültürüne katkı sunmasına imkan sağlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

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