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Yaşam

Nemrut Kalderası'ndaki bozayının şeker yediği anlar kameraya yansıdı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'na giden Asım Araboğa'nın, aracına yaklaşan bozayıya şeker yedirdiği anlar kameraya yansıdı.

Şener Toktaş, Serdar Adıyaman  | 24.09.2023 - Güncelleme : 24.09.2023
Nemrut Kalderası'ndaki bozayının şeker yediği anlar kameraya yansıdı

Bitlis

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası'ndaki bozayılar, bölgeye gelen ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Kalderayı ziyaret eden, bölgede piknik yapan vatandaşlar, yanlarında götürdükleri yiyeceklerle ayıları beslemeye çalışıyor.

Bitlisli vatandaşlardan Asım Araboğa da Nemrut Krater Gölü'ne giderken aracına yaklaşan bozayıya şeker yedirdi.

Araboğa'nın cep telefonuyla kaydettiği, bozayının şeker yediği anlar, izleyenleri gülümsetti.

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