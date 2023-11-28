Dolar
28.92
Euro
31.75
Altın
2,024.92
ETH/USDT
2,033.60
BTC/USDT
37,466.00
BIST 100
8,093.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Liginde yarın oynanacak Manchester United maçı hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sonlandırıyor. Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor
logo
Yaşam

Nemrut Kalderası'ndaki bozayıların pikniğe giden gençlerin yiyeceklerini yemesi kamerada

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda, bozayıların piknik yapmaya giden bir grup gencin yiyeceklerini yemesi görüntülendi.

Şener Toktaş  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Nemrut Kalderası'ndaki bozayıların pikniğe giden gençlerin yiyeceklerini yemesi kamerada Fotoğraf: Cihan Önen

Bitlis

Kalderadaki 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü kıyısına giden bir grup genç, götürdükleri yiyecekleri masaya bıraktı.

Kısa süre sonra yiyecek kokusunu alan bir bozayının kendilerine yaklaştığını gören gençler, korunmak için masadan uzaklaşıp araçlarına sığındı.

Bozayının masadaki yiyecekleri yemesi ve gençlerin korkudan araçlarına sığınması, bölgede araştırma yapmak için bulunan doğa, vahşi yaşam ve uzay gözlemcisi, Bitlis Eren Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen tarafından görüntülendi.

Önen, gazetecilere, havanın soğumasına rağmen Nemrut Kalderası'na ziyaretçilerin gittiğini söyledi.

Bir grup gencin bölgede piknik yapmak istediğini anlatan Önen, "Gençler ayıları görünce yiyeceklerini bırakıp can havliyle kaçmaya başladılar. Bölgede bu tür durumlarla çok sık karşılaşıyoruz. Buralar vahşi yaşam alanı. Bu tehlikeli bir durum oluşturuyor. Burada piknik yapmayı, bulunmayı ve konaklamayı önermiyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Samsun'da denizdeki fırtına tarım alanlarını sular altında bıraktı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Batman ve Zonguldak'ta selden etkilenen hanelere destek
İnebolu sahilinde karaya oturan geminin çevresine bariyer çekildi
Antalya'da köpeklerden kaçarken ölen çocuğun ailesine 3,9 milyon lira tazminat ödenmesine karar verildi

Benzer haberler

Nemrut Kalderası'ndaki bozayıların pikniğe giden gençlerin yiyeceklerini yemesi kamerada

Nemrut Kalderası'ndaki bozayıların pikniğe giden gençlerin yiyeceklerini yemesi kamerada

Bitlis'te ceviz üretiminden ekonomiye 700 milyon lira katkı sağlanması bekleniyor

Bitlis'in köylerindeki öğretmenler projeleriyle öğrencilerine fırsat eşitliği sağladı

Kütahya'da iki domuzun kavgası ve "meraklı ayı" fotokapanla görüntülendi

Kütahya'da iki domuzun kavgası ve "meraklı ayı" fotokapanla görüntülendi
Bitlis'te 30 yıl önce teröristlerce şehit edilen öğretmen çiftin ismi okulda yaşatılıyor

Bitlis'te 30 yıl önce teröristlerce şehit edilen öğretmen çiftin ismi okulda yaşatılıyor
Bitlis'te 20 bin ton kuru fasulye hasadı yapıldı

Bitlis'te 20 bin ton kuru fasulye hasadı yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet