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Yaşam

Müzik öğretmeni olmak için izolasyon sürecinde gitar çalmayı öğrendi

Edirne'de yaşayan Emre Marangoz, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi yetenek sınavlarına girebilmek için yeni tip koronavirüs izolasyon sürecinde 4 ayda gitar çalmayı öğrendi.

Cihan Demirci   | 25.08.2020
Müzik öğretmeni olmak için izolasyon sürecinde gitar çalmayı öğrendi Fotoğraf: Cihan Demirc/AA

Edirne

Edirne'de yaşayan Emre Marangoz, Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi yetenek sınavlarına girebilmek için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izolasyon sürecinde 4 ayda gitar çalmayı öğrendi.

TÜ Eğitim Fakültesi'nde resim ve müzik alanlarında yetenek sınavları yapılmaya başlandı.

80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi mezunu 19 yaşındaki Marangoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 yaşından bu yana vurmalı çalgılarla ilgilendiğini söyledi.

Davul ve darbuka çaldığını belirten Marangoz, "Hazırlık sürecim iyi geçti, kazanabileceğime inanıyorum. Davulcuyum aslında, bateristim, gitarda yeniyim. Yetenek sınavında vurmalı çalgılar alanı yok, melodik enstrümanlarla girebiliyoruz." dedi.

Marangoz, gitarı salgının başında eline aldığını belirterek "Bu süreçte evde izole olarak dört ayda çalıştım ve öğrendim. Koronavirüs döneminde boş zamanım oldu, davul çalmak için stüdyoya gidemediğim için evde gitar çalmayı öğrendim." diye konuştu.

"Sağlıklı bir sınav gerçekleşmesi için çeşitli tedbirler aldık"

TÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden de müzik ve resim öğretmenliği programlarında öğrencilerin yetenek sınavına girdiğini söyledi.

Kovid-19 salgınında sağlıklı bir sınav gerçekleştirmek için çeşitli tedbirler alındığını belirten Maden, "Özellikle duyurularımızda adaylarımıza mutlaka maske ve siperlikle gelmeleri gerektiğini söyledik. Girişlerde ateşlerini ölçüyoruz. İçeride jüri üyeleriyle sosyal mesafeyi koruyacak şeklide bir düzenlemeye gittik." ifadelerini kullandı.

Maden, yabancı uyruklu ve engelli öğrencilerin de girebildiği yetenek sınavının, gün boyunca 4 oturum şeklinde yapılacağını kaydetti.

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