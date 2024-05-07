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Yaşam

Munzur Vadisi Milli Parkı'nın ilkbahar güzelliği

Tunceli'deki eşsiz doğal güzellikleriyle ünlü Munzur Vadisi Milli Parkı, ilkbaharda yeşile büründü.

Sidar Can Eren  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
Munzur Vadisi Milli Parkı'nın ilkbahar güzelliği Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktan başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanan milli park, endemik türleri ve zengin bitki örtüsüyle dikkati çekiyor.

Yaklaşık 42 bin hektarlık milli parkta, çok sayıda memeli, kanatlı ve sürüngen türleri yaşıyor.

Birçok noktada şelalelerin de aktığı milli park, havaların iyice ısınmasıyla yeşillenen ağaçlar ve bitkilerle güzelliğine güzellik kattı.

Munzur Çayı'nın menderesler oluşturarak geçtiği milli park, Anadolu Ajansı ekibi tarafından dronla görüntülendi. 

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