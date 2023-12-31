Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki ağaçlar, soğuk nedeniyle kırağı tuttu
Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu.
Tunceli
Munzur ve Mercan Dağları arasında kurulu ilçede, bir süre önce etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.
Dondurucu soğuklar sebebiyle Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki kavak, söğüt, meşe ve yabani meyve ağaçları kırağıyla kaplandı.
Karlı dağlar ve tepelerle bütünleşen ağaçlar, güzel görüntü oluşturdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.