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Yaşam

Muhasebeciliği bırakıp gerçekçi kara kalem portre ve karikatür yapmaya başladı

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan Filiz Güldal, yaptığı gerçekçi kara kalem portre ve karikatürleri yurt içinin yanı sıra yurt dışına da gönderiyor.

Mehmet Kumcağız   | 18.11.2021
Muhasebeciliği bırakıp gerçekçi kara kalem portre ve karikatür yapmaya başladı

Samsun

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan Filiz Güldal, yaptığı gerçekçi kara kalem portre ve karikatürleri yurt içinin yanı sıra yurt dışına da gönderiyor.

İlkokul yıllarında başladığı resimlerine üniversite dönemiyle ara veren 3 çocuk annesi 43 yaşındaki Filiz Güldal, daha sonra muhasebecilik yapmaya başladı.

Uzun yıllar bu mesleğini sürdüren Güldal, çocuklarının büyümesinin ardından muhasebeciliği bırakarak gerçekçi kara kalem portre ve karikatüre yöneldi.
Resim yapmaya hobi olarak başlayan Güldal, taleplerin artması üzerine evinin bir odasını atölyeye dönüştürdü.

Filiz Güldal, AA muhabirine, çeşitli alışveriş merkezlerinde, fuarlarda, eğlence yerleri ve aktivitelerde anlık karikatür ve portre çalışmaları yaptığını söyledi.

Ankara Üniversitesi Muhasebe Bölümünü tamamladığını belirten Güldal, "Uzun yıllar özel sektörde muhasebeci olarak çalıştım. Evlendim, çocuklarım oldu. Çocuklarım büyüyünce artık hesap işleriyle uğraşmak istemedim. Çocukluğumda hobi olarak başlayan resim yapma tutkusu, artık mesleğim haline geldi." dedi.

Resmini yaptırmak isteyenlerin kendisine sosyal medya üzerinden ulaştığını anlatan Güldal, "Sadece yurt içine değil, yurt dışına da resim yapıp gönderiyorum. Almanya, Hollanda, İngiltere, Dubai, İran gibi ülkelerden gönderilen fotoğrafların kara kalem resimlerini yapıyorum. Kendi tarzımda realist kara kalem portre çalışması yapan ressam sayısı çok az. Küçük kızımın fotoğraflarından yaptığım karikatür çalışmalarını da çocuk öykü kitabı olarak hazırlamaya başladım." diye konuştu.

Güldal, insanların ailesinin, eşinin, nişanlısının, arkadaşının, çocuğunun, hatta evcil hayvanlarının resimlerini yapmasını istediğini dile getirerek, "Özellikle evlilik yıl dönümleri, özel günlerin anısına oldukça fazla talep oluyor. Tek kişilik resimler 10-15 saat sürüyor. Aile resimleri ise çok çok daha uzun sürüyor. Karikatürleri ise renkli olarak 5 ila 10 dakika arasında yapıyorum." ifadesini kullandı.

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