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Yaşam

Muğla'da 2 caretta caretta ile yeşil deniz kaplumbağasının tedavisi tamamlandı

Durmuş Genç, Ömer Kundakçı   | 21.10.2021
Muğla'da 2 caretta caretta ile yeşil deniz kaplumbağasının tedavisi tamamlandı

Muğla

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde (DEKAMER) tedavileri tamamlanan 2 caretta caretta ile yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı.

Farklı nedenlerle yaralanan "Alis" ve "Meyra" ismi verilen caretta carettalar ile "Güçlü" adı verilen yeşil deniz kaplumbağasının tedavileri DEKAMER'de tamamlandı.

Merkez görevlilerince İztuzu sahilinde kabuğu temizlenen 2 caretta carettaya, uydu takip cihazı takıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Muğla Valisi Orhan Tavlı, merkezi gezerek kaplumbağaları inceledi, DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilgilendirmenin ardından düzenlenen törenle, deniz kaplumbağaları Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz ve bölgede tatil yapan turistlerle suya bırakıldı.

Birpınar, koruma altındaki İztuzu plajının caretta carettaların en önemli yumurtlama alanı olduğunu belirtti.

DEKAMER'de yaralı kaplumbağaların tedavilerinin yapıldığını, bilimsel veriler elde etmek amacıyla hayvanlara çip takıldığını aktaran Birpınar, çalışmaların gelecek yıllarda devam edeceğini söyledi.

Büyükelçi Meyer-Landrut ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığına çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "İş birliğimizin bir başka boyutunu da aslında burada görmüş olduk." dedi.


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