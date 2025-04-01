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Yaşam

Motosikletiyle taşıdığı peruklarla kanser hastası çocuklara çifte bayram yaşattı

Konya ve Aksaray'da kemoterapi sürecinde saçlarını kaybeden kanser hastası çocukların dileği, hayırseverlerin aldığı perukları motosikletiyle götüren Mahsun Karagöz sayesinde gerçekleşti.

Ergün Haktanıyan  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
Motosikletiyle taşıdığı peruklarla kanser hastası çocuklara çifte bayram yaşattı

Kayseri

Aksaray'da yaşayan 14 yaşındaki bir çocuk kemoterapi sürecinde kesilen saçları için büyük üzüntü yaşadı ve Kayseri'deki "Çocukların Neşeli Dünyası Selçuk Amca" isimli dernekten kumral bir peruk talebinde bulundu.

Lösemili çocuğun yüzü, hayırseverlerin desteğiyle yeniden gülerken, dernek üyeleri Aksaray ve Konya'daki doktorlarla iletişime geçerek peruk ihtiyacı olan başka çocuklara da umut oldu.

Motokurye Karagöz, dernekten aldığı yaklaşık 40 peruğu çocuklara bayramda ulaştırmak ve çifte bayram yaşatmak için yola çıktı.

İyilik yolundaki mesafelerini kayda alan motokurye, çocukların hem mutluluğuna ortak oldu hem de bayramlarını kutladı.

"İyiliğin yükü de mesafesi de uzak olmaz"

Mahsun Karagöz, AA muhabirine, iyilik için Kayseri'den yola çıktığını, Aksaray ve Konya'daki çocukları mutlu etmek istediğini söyledi.

Kanser tedavileri nedeniyle saçları kesilen çocuklara ulaşmak istediğini anlatan Karagöz, şunları kaydetti:

"Kardeşlerimiz kanser hastası olduğu için mecburen saçları kesiliyor. Çocukların 'Neşeli Dünyası Selçuk Amca' onlar için çifte bayram yaşatmak için onlara güzel bir hediye gönderiyor. Motosikletimde şu an oyuncak ve balonlar yüklü. Ayrıca kardeşlerimizin şu anda peruklarını da yüklüyoruz. Kardeşlerimiz dışarıya çıkabilecek, arkadaşlarıyla oynayabilecek çok güzel bir psikoloji olacak. Hayırseverlerin katkılarıyla bu peruklar alındı. Motosikletimizle, aracımızla mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, iyiliğin yükü de mesafesi de uzak olmaz. Hepinize destekleriniz için çok teşekkür ederim."

Hayırseverlerin emanetleriyle yola çıktığını belirten Karagöz, "Allah'ın izniyle çocuklara çifte bayram yaşatacağız." dedi.

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