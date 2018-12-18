Minik öğrencilerin kumbaraları Mehmetçik için doluyor

Kırşehir ve Adana'daki iki anaokulu öğretmeninin başlattığı kumbara projesiyle minik öğrenciler, değerler eğitiminin yanı sıra vatan, millet ve Mehmetçik sevgisini küçük yaşlarda öğrenerek büyüyor.

Fotoğraf: AA/Serkan Güner

KIRŞEHİR

Kırşehir Vilayetler Birliği Anaokulu öğretmeni Merve Çetinkaya ve Adana Yüreğir ilçesi Doğankent Anaokulu Müdürü Esin Karyağ'ın kurucu ortaklığında yaklaşık bir ay önce "İyilik Kumbaram" projesi başlatıldı. Uluslararası alanda okulların projelerini paylaştığı ve yardımlaştığı "eTwinning" platformunda başlatılan projeye, Isparta, Elazığ, Samsun, Gaziantep, Osmaniye'deki farklı okullar da dahil oldu.

Vicdanlı, hoşgörü sahibi, yardımsever, affetmeyi bilen, vatansever, israf etmeyen, sadık, adil, iyi yurttaş olan, erdemli, hedefleri bulunan, verdiği sözü tutan bireyler yetiştirilmesinin amaçlandığı projeyle 4-8 yaş arasındaki minik yüreklere Mehmetçik sevgisinin de aşılanması hedefleniyor.

Proje ile öğrenciler, öğretmenlerinin de yardımıyla karton ve çeşitli malzemelerden kumbaralar yaptı. Evlerine götürdükleri kumbaralara anne ve babalarından aldıkları bozuk paraları koyan öğrenciler, 5 ay sonra tamamlanacak projenin sonunda biriktirdikleri paraları da Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak.

Vilayetler Birliği Anaokulu öğretmeni Merve Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu projedeki amaçlarının çocuklara sabırlı, sadık, vatansever ve adil olmanın da içinde bulunduğu değerler eğitimini vermek, Mehmetçik sevgisini aşılamak olduğunu söyledi.

"Çocuklarda Mehmetçik sevgisinin oluştuğunu görüyoruz"

Proje kapsamında her çocuğa bir kumbara yaptıklarını ifade eden Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız her gün evlerinde kumbaralara para atarak projemize destek veriyorlar. Biriken paraları ne yapabiliriz diye konuştuktan sonra arkadaşlarla beraber vatanımıza ve milletimize, Mehmetçiğimize bağış yapabiliriz diye düşündük. Velilerimizin ve okul yönetimimizin desteğiyle miniklerin kumbaralarda biriktirdiği paraları Mehmetçik Vakfımıza bağışlamaya karar verdik. Projemiz başlayalı bir ay oldu. Bu süreçte çocuklarımız çok heyecanlılar. Onlarda vatan, millet bilincinin ve Mehmetçik sevgisinin oluştuğunu görüyoruz. Bu kumbara ile çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizi hatırlatarak kazandırmayı hedefledik. İnşallah bundan sonraki süreçte de başarılı oluruz ve çocuklarımız vatanına, milletine sadık, yardımsever ve vatanperver olan sabırlı insanlar olarak yetişirler."

Öğrencilerden Zeynep Su Köroğlu, okulun menekşeler sınıfında eğitim gördüğünü ifade ederek, "Para biriktirip askerlerimize meyve, sebze almak için kumbaralarımıza para atıyoruz. Onlara yardım etmek için yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Tunahan Davarcı da bir şeyler alıp vatanı bekleyen askerlere vermek için para biriktirdiğini dile getirerek, "Bir şeyler alıp vatanımıza vermek için bu kumbaraları aldık. Annem, babam para veriyor ben de kumbaraya atıyorum. Onlar da kumbaraya ne için para attığımı biliyorlar. Hatırlattığımda da veriyorlar." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Abdullah Yıldiz