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Yaşam

Millet bahçesine dönüştürülecek Hünkar Çayırı'nda Sultan Fatih'in hatırası yaşatılacak

Fatih Sultan Mehmet'in 27 Nisan 1481'de çıktığı sefer sırasında ordusuyla mola verdiği ve son otağını kurdurduğu alan olan Hünkar Çayırı, millet bahçesine dönüştürülecek.

Şengül Azbay   | 03.05.2021
Millet bahçesine dönüştürülecek Hünkar Çayırı'nda Sultan Fatih'in hatırası yaşatılacak Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu / AA

Kocaeli

Millet bahçeleri projeleri arasında taşıdığı tarihi misyonla ön plana çıkacak Hünkar Çayırı'nda, hayata geçirilecek projeyle Fatih Sultan Mehmet'in hatıraları yaşatılacak.

Gebze Belediyesi tarafından en son 2018'de düzenlenen güreşlere yıllarca ev sahipliği yapan tarihi Hünkar Çayırı'nın, millet bahçesi ve İstanbul'daki Panorama 1453'e benzer bir yapıyla hizmet vermesi kararlaştırıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi iş birliğinde yürütülen proje sayesinde, Gebze'deki Marmaray istasyonuna da yakın olan Hünkar Çayırı'nın cazibe merkezi olması bekleniyor.

Tarihi alan kültür turizmine kazandırılacak

Proje alanında, ilave donatıları dahil olmak üzere yaklaşık 4 bin 200 metrekarelik kapalı alanıyla Fatih Sultan Mehmet Han Müze binası, 1250 metrekarelik açık alan üzerinde Hünkar Çadırı grubu, 1250 metrekarelik açık alan üzerinde Sadrazam Çadırı grubu ve 500 kişilik kafeterya yer alacak.

Gebze Belediyesinin her yıl 3 Mayıs'ta Fatih Sultan Mehmet için anma töreni gerçekleştirdiği Hünkar Çayırı'ndaki namazgah ve çeşme yapıları da restore edilecek.

Fatih Sultan Mehmet'in hayatı ve yaptıklarının gelecek kuşaklara aktarılması ile tarihi alanın kültür turizmine kazandırılması için hazırlanan projenin, ihalesi ise 31 Mayıs'ta yapılacak.

"Atalarımızın o dönem nasıl mücadele ettiğini hatırlayacaklar"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, millet bahçeleriyle ilgili çalışmaların kentin birçok noktasında devam ettiğini, Hünkar Çayırı'nın, tarihi önemine uygun bir alan haline getirilmesini sağlayacaklarını söyledi.

Büyükakın, Hünkar Çayırı'nın, millet bahçesi niteliğiyle ön plana çıkacağına işaret ederek, bu alanın bölgenin yanı sıra Türkiye için de cazibe merkezi olacağını vurguladı.

Alanda millet bahçesi niteliğinde rekreasyon ve çocuk oyun alanları bulunacağını anlatan Büyükakın, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ın otağını canlandıran bir kısmın da yer alacağını kaydetti.

Büyükakın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet bahçelerine verdiği öneme değinerek, "Vatandaşlarımız, tarihi alanda hem yürüyüşlerini yapacak hem de atalarımızın o dönem nasıl mücadele ettiğini hatırlayacaklar." ifadesini kullandı.


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