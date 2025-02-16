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Yaşam

Mergabütan Kayak Merkezi'ndeki tüm pistler kayakseverlerin hizmetine açıldı

Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi'nde hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Sayim Harmancı  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Mergabütan Kayak Merkezi'ndeki tüm pistler kayakseverlerin hizmetine açıldı Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Hakkari

Kente 12 kilometre mesafedeki 2 bin 800 rakımlı kayak merkezi, son günlerdeki yağışın ardından 2. etaptaki pistlerin de hazırlanmasıyla tam kapasite hizmet vermeye başladı.

Kentin yanı sıra çevre il ve ilçelerden merkeze gelenler, aileleriyle keyifli vakit geçirdi.

Kayak tutkunları, kayak takımları ve snowboardlarla, çocuklarıyla gelen aileler de kızaklarla kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Mersin'den gelen Burak Halepliler, AA muhabirine, bölgede böyle bir tesisin bulunmasının güzel bir imkan olduğunu söyledi.

Kayak merkezinin görülmeye değer olduğunu belirten Halepliler, "Herkese tavsiye ederim. Kayak yapmaya geldim. Yoğunluk daha artacak. Böyle olması hoşumuza gidiyor. İnsanlar güzel vakit geçiriyor. Kar kalitesi iyi. Muazzam bir ortam var." diye konuştu.

Şırnaklı Mehmet Olgun da ilk defa kayak merkezine geldiğini dile getirerek, "Burası gayet güzel. Biz şu anda amatör pistteyiz. Yeni öğreniyoruz. 12 kişilik ekiple geldik. Kar gayet iyi. Pistler çok güzel." dedi.

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