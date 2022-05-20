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Yaşam

Menemenli çömlek ustası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vazo hediye etti

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan çömlek ustası Ahmet Taşhomcu, Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ile ziyaret ettiği Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hazırladığı 2,5 metre yüksekliğindeki vazoyu hediye etti.

Efsun Erbalaban Yılmaz   | 20.05.2022
Menemenli çömlek ustası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vazo hediye etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

İzmir

Menemen Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çömlek ustası Ahmet Taşhomcu ile Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Ziyarette Erdoğan'a Taşhomcu tarafından hazırlanan, üzerine Cumhurbaşkanlığı forsunun işlendiği 2,5 metre boyundaki vazo hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çalışmasına ilişkin bilgi veren Taşhomcu, Menemen'in kırmızı toprağını kullanarak vazoyu 1 ayda hazırladığını, fors yapımını da 4 günde tamamladığını söyledi.

Taşhomcu, 200 kilogram çamurla yapılan vazoyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırmanın gururunu yaşadığını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın da eşlik ettiği ziyarette Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, ilçedeki projelere ilişkin bir dosyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın el emeği vazo hediyesi için teşekkürlerini ve Menemenli vatandaşlara selamlarını ilettiği kaydedildi.

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