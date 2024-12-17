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Yaşam

Menderesleri ile ünlü Perşembe Yaylası'nda kar güzelliği

Ordu'nun Aybastı ilçesinde menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası, karın ardından ziyaretçilerine eşsiz manzara sunuyor.

Hayati Akçay  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Menderesleri ile ünlü Perşembe Yaylası'nda kar güzelliği Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

Menderesleri ile dikkati çeken 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'na yerli ve yabancı turistler kışın da ilgi gösteriyor.

İlçeye 17 kilometre mesafedeki menderesleri ziyaret edenler, fotoğraflarla anı unutulmaz hale getiriyor.

Karla kaplanan yayla, dronla da havadan görüntülendi.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, AA muhabirine, ziyaretçiler tarafından her mevsim tercih edilen Perşembe Yaylası'nın karla farklı bir güzelliğe kavuştuğunu söyledi.

Gündoğar, vatandaşların menderesleriyle ünlü yaylada hoşça vakit geçirdiğini ifade etti.

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