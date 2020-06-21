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Yaşam

Mehmet Kaptan teknesine yuva yapan kırlangıçlara 'babalık' yapıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaptan Mehmet Pekinli, teknesine yuva yapan yavru kırlangıçlara baba şefkatiyle bakıyor.

Suat Salgın   | 21.06.2020
Mehmet Kaptan teknesine yuva yapan kırlangıçlara 'babalık' yapıyor Fotoğraf: Suat Salgın /AA

Balıkesir

Günlük geziler düzenleyen Mehmet kaptanın, yaz sezonuna hazırladığı teknesine yuva yapan kırlangıç yumurtlayıp üzerine kuluçkaya yattı. 

Mehmet kaptanın ürkmemesi için ortam sağladığı kırlangıçın yumurtalarından 3 yavru çıktı.

Ayvalık-Cunda arasında gidip geldiği için annelerinden ayrılan yavruları kendi elleriyle besleyen Mehmet kaptan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuşların teknesine bereket getireceğine inandığını söyledi.

Teknesinin Cunda Adası'na bağlı olduğunu ve bu sırada da bir kırlangıçın yuva yaptığını belirten kaptan Mehmet Pekinli, şöyle konuştu:

"Yuvada yumurtaları görünce dokunmadım. Anneleri bu yumurtalara kuluçkaya yattıktan sonra 5 yumurtanın 3'ünden yavru çıktı. Aradan 10 gün geçtikten sonra biz Cunda Adası'ndan Ayvalık'a gelerek sahile teknemizi bağladık. Tabi bu kuşların annesi de Cunda Adası'nda kaldı. Bunun üzerine bu yavru kuşlara şırınga ile mama vererek bakmaya başladık. 15 günden bu yana ben bu yavru kırlangıçları şırıngalar yardımıyla et, ekmek, solucan, sinek ve su ile besliyorum. Artık uçabilme seviyesine geldiler. İnşallah bir hafta içerisinde bu sevimli kuşlar uçmaya başlayacak ve biz de bunları doğaya bırakacağız."

"Bu minik canlılar onları elimle beslediğim için bana çok alıştılar"

Yavru kırlangıçların yuva olarak benimsedikleri tekneden ayrılmak istememesi halinde, teknede yaşamaya devam edeceğini dile getiren Pekinli, şöyle devam etti:

"Henüz turizm sezonu başlamadığı için herhangi bir tura çıkmadık. Ama inanıyorum ki bu yavru kırlangıçların teknemizde olması müşterilerimizin de hoşuna gidecektir. Mesela, çarşamba günü ilk turumuzu yapacağız ve kırlangıçlar da bizimle birlikte tura katılacaklar. Rivayete göre bu kuşlar merhametli insanların evlerine ve işyerlerine yuva kurarlarmış. Merhametli insanlar onlara kıyamazmış. Biz de merhametli olduğumuz için onlara sahip çıkıyoruz. Bu minik canlılar onları elimle beslediğim için bana çok alıştılar. Beni babaları yerine koydular."



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