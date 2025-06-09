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Yaşam

Mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere, bayramda yamaç paraşütü tutkunlarını ağırladı

Tekirdağ'da bulunan Uçmakdere, Kurban Bayramı'nda gökyüzüyle buluşmak isteyen yamaç paraşütü tutkunlarını ağırladı.

Mesut Karaduman  | 09.06.2025 - Güncelleme : 09.06.2025
Mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere, bayramda yamaç paraşütü tutkunlarını ağırladı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği bölgede adrenalin tutkunları, 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre gün boyunca uçuşlarını yapıyor.

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Özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelen ekstrem spor tutkunları, mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri gökyüzünden izleme fırsatı buldu.

Paraşüt eğitmeni Gökhan Baran, AA muhabirine, tatilcilerin yamaç paraşütüyle uçuş yaparak farklı deneyim yaşadıklarını söyledi.

Tatilcilerin bölgenin güzelliklerini gökyüzünden izleme fırsatı bulduğunu belirten Baran, "Bayramda hava çok güzel. Yamaç paraşütü uçuşlarımız yoğun şekilde devam ediyor. Havada kalma süremiz gayet güzel. Herkesi Uçmakdere'nin eşsiz güzelliklerini görmeye bekleriz." dedi.

Kente gelen tatilcilerin özellikle yamaç paraşütüne ilgisinin fazla olduğunu aktaran Baran, bayram boyunca yüzlerce kişinin gökyüzüyle buluştuğunu ifade etti.

İstanbul'dan gelen Yeliz Akıncı da Uçmakdere'nin eşsiz güzelliklerinin bulunduğunu, ilk defa yamaç paraşütü yaptığı için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

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