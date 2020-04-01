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Yaşam

Manisalı ikizler bisiklet için biriktirdikleri parayı 'Milli Dayanışma'ya bağışladı

Manisa'da yaşayan 7 yaşındaki ikizler Yusuf ve Yağız Ateş, bisiklet almak için biriktirdikleri 675 lirayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Ahmet Bayram   | 01.04.2020
Manisalı ikizler bisiklet için biriktirdikleri parayı 'Milli Dayanışma'ya bağışladı Fotoğraf: Haluk Satır/AA

Manisa

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Aksoy Mahallesi'nde yaşayan Yakup ve Gülizar Ateş çiftinin ikiz çocukları Yusuf ve Yağız, bisiklet alabilmek için bir yıl önce para biriktirmeye başladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'ndan haberdar olan ikizler, bisiklet almak için biriktirdikleri harçlıkları, kampanyaya bağışlamak istediklerini ailelerine iletti.

Çocuklarının bu kararını destekleyen Ateş çiftçi, kumbaralardan çıkan 675 lirayı kampanya için açıklanan banka hesap numarasına yatırdı.

Yağız Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşi Yağız ile bir yıldır bisiklet alabilmek için para biriktirdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya bu parayı bağışladık çünkü ülkemizi çok seviyoruz." diye konuştu. 

Yusuf Ateş de kampanyayı televizyondan haberleri izlerken gördüğünü dile getirerek, "İnsanların sağlığı bisikletimizden daha önemli." dedi.

Anne Gülizar Ateş de ikizlerinin bağış kararının kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Ateş, "Onlarla gurur duyduk, birlikte bankaya gittik, bağışımızı yaptık. Bu sırada bisikletlerini, bu davranışlarından ötürü biz almaya karar verdik." şeklinde konuştu.


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