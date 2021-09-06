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Yaşam

Manisalı besici kadın, yangında telef olan hayvanlarının başında gözyaşı döktü

Manisa'da, besi çiftliğinde çıkan yangında 3 büyükbaş, 10 küçükbaş ile 2 de bekçi köpeği telef olan besici Elif Arslan, kaybettiği hayvanlarının başında gözyaşı döktü.

Ahmet Bayram   | 06.09.2021
Manisalı besici kadın, yangında telef olan hayvanlarının başında gözyaşı döktü Fotoğraf: Ahmet Bayram/AA

Manisa


Dün akşam, Şehzadeler ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi, Hasırcılar mevkisindeki bir besi çiftliğinde yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Sabahın ilk ışıklarıyla hasar tespiti için bölgeye giden çiftlik sahiplerinden Elif Arslan ile kayınbiraderi Şeref Arslan, çiftliğin tamamen yandığını, tarım aletlerinin kullanılamaz hale geldiğini, 15 hayvanın da telef olduğunu gördü.

Elif Arslan, telef olan hayvanlarını görünce büyük üzüntü yaşadı.

Hayvanlarını büyütünceye kadar zorluklar çektiğini, onlara çocukları gibi baktığını dile getiren Arslan, uzun süre ağladı.

Şeref Arslan ise dün, oğlu ile eşinin akşam yemeği için çiftlikten bir süreliğine ayrıldığını bu sırada yangının çıktığını belirterek, "Yangın esnasında ovada kuruttuğumuz üzümleri sergiden kaldırıyorduk. İhbar geldi, çiftliğe ulaştık ama her yer yanmıştı. Hayvanlar, tarım aletleri, bütün malzeme tamamen yandı. 3 dana, köpekler var, 10 koyunum var telef olan. Bunun yanında 1 odalı evimiz vardı. O da yanmış, kül olmuş. Hayvanlarımızın bir kısmını kurtarabildik." dedi.

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