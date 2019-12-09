Euro
6.43
Dolar
5.81
BIST 100
108,786.10
Altın
1,461.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Manisa'da çuvallara konmuş ayakları bağlı köpekleri avcılar kurtardı

Manisa'da ayakları bağlanarak çuvallar içinde ovaya bırakılan 3 köpeği avcılar kurtardı.

Haluk Satır   | 09.12.2019
Manisa'da çuvallara konmuş ayakları bağlı köpekleri avcılar kurtardı

Manisa

Manisa'nın Salihli ilçesinde ayakları bağlanarak çuvallar içinde ovaya bırakılan 3 köpeği avcılar kurtardı.

Manisa'da çuvallara konmuş ayakları bağlı köpekleri avcılar kurtardı

Alınan bilgiye göre, Salihli Çay Mahallesi'nde ovaya avlanmak için giden Mirza Çevik ve arkadaşları, çalıların arasında ağzı bağlı çuvallar olduğunu fark etti. Çuvalların hareket ettiğini gören Mirza Çevik ve arkadaşları, çuvalların ağzını açtıklarında ayakları bağlanmış köpekleri gördü.

Köpeklerin ayaklarına bağlanan ipleri kesen Çevik, durumu jandarma ve belediye ekiplerine bildirdi.

Karşılaştıkları manzaranın insanlığa sığmayacağını belirten Mirza Çevik, şöyle dedi:

"Çuvalları incelediğimizde dört ayakları bağlanmış 3 tane Arjantin Dogo cinsi köpeği gördük. Muhtemelen bu hayvanlar 5-6 gün oraya bırakılmış çünkü ayakları kangren olmuştu. Hemen arkadaşlarımı çağırdım ve avı sonlandırdık. Arkadaşlarım yardımı ile köpeklerin ayaklarına bağlı olan ipleri çözdük. Biraz bekledikten sonra köpekler kendilerine gelince üzerimizde bulunan yiyecekleri ve sularımızı köpekleri verdik. Bir müddet ayaklanan hayvanları takip ettik ve sonrasında durumu jandarma ve belediye ekiplerine bildirdik."

Salihli Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, köpekleri bırakanların bulunması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Libya anlaşmasının hukuki ve stratejik boyutları
Devasa sorunlarını çözmeden Fransa’da sular durulmaz
Ukrayna krizi yeniden masaya yatırılıyor
Hindistan’ın Hint-Pasifik duruşu Amerikan vizyonundan çok farklı
Körfez krizinde sona doğru

Benzer haberler

Manisa'da çuvallara konmuş ayakları bağlı köpekleri avcılar kurtardı

Manisa'da çuvallara konmuş ayakları bağlı köpekleri avcılar kurtardı

Tarlada buldukları mozaiği 30 milyon dolara satmak isterken yakalandılar

Antalya'da aralıkta deniz keyfi

Manisa'nın saklı hazinesi Darkale ziyaretçilerini bekliyor

Manisa'nın saklı hazinesi Darkale ziyaretçilerini bekliyor

Modern 'Tarzan' Spil'i ağaçlandırıyor

Modern 'Tarzan' Spil'i ağaçlandırıyor
Gazze'de ablukaya rağmen hayalindeki köpek eğitim okulunu açtı

Gazze'de ablukaya rağmen hayalindeki köpek eğitim okulunu açtı