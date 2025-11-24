Dolar
42.44
Euro
48.99
Altın
4,072.04
ETH/USDT
2,809.70
BTC/USDT
86,097.00
BIST 100
10,869.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Sarayların Yüzyılı Uluslararası Sempozyumu'na video mesaj gönderdi
logo
Yaşam

Mahmut usta 41 yıllık mesleğini bırakıp "unutulmasın" diye kalaycılığa başladı

Sivas'ta yaşayan 55 yaşındaki Mahmut Özeski, 41 yıldır yaptığı havalandırma ve soba ustalığını bırakarak, unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan kalaycılığa başladı.

Halife Yalçınkaya  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Mahmut usta 41 yıllık mesleğini bırakıp "unutulmasın" diye kalaycılığa başladı Fotoğraf: Halife Yalçınkaya/AA

Sivas

Küçükminare Mahallesi'ndeki 40 metrekarelik dükkanında oğluyla çalışan iki çocuk babası Özeski, kentte kalaycılığı yaşatmak için asıl mesleğini bırakarak 4 yıl önce bu işe yöneldi.

Dükkanda bakır demlik, tepsi, cezve ve bardak gibi ürünleri parlatan Mahmut Özeski, AA muhabirine, kalaycılığa bir arkadaşının vesilesiyle başladığını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İl dışına giden arkadaşının dükkanını kendisine devrettiğini anlatan Özeski, "4 yıldır da bu işi severek yapıyorum. Kalaycılık gittikçe azalıyor. Sivas'ta da parmak sayısı kadar kalaycı kaldı. Onların da yaşları ilerledi. Bu işi de kimsenin devam ettirmeyeceğini düşünerek işe el attım. Kimseden de hiçbir şey öğrenmedim. Televizyondan, internetten veya sağdan soldan izleyerek işi öğrendim. Daha sonra bu işi oğlum da yapmaya başladı, ona da öğrettim. Bu mesleğin devam etmesini istiyorum. Memlekette bakırcılık devam ettiği sürece kalaycıya ihtiyaç var." diye konuştu.

"Kimse çocuklarını yetiştirmek için bu işlere vermiyor"

Özeski, dükkanda genelde tamir, kalay ve parlatma işlemleri yaptıklarını dile getirdi.

Kalaycılık mesleğine artık hevesin olmadığını ve yeni ustaların yetişmediğini belirten Özeski, "Çünkü temiz bir iş değil. Bu nedenle de kimse yanaşmıyor. Çocuğunun eli yüzü temiz kalsın istiyor. Kimse çocuklarını yetiştirmek için bu işlere vermiyor. Bakırcılık, kalaycılık mesleğini yapmalarını istemiyor. Her gün banyo yapıyorsun, çamaşır değiştiriyorsun, bunu yapmadığın bir gün yoktur." dedi.

Özeski, daha önce havalandırma ve soba işleri yaptıklarını belirterek, artık her eve doğal gaz geldiği için bunlara da talep kalmadığını ifade etti.

Gücü yettiğince kalaycılığı geleceğe taşımak istediğini anlatan Özeski, mesleği unutturmayacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkaz inceleme işlemleri tamamlandı
ŞÖNİM'ler şiddet mağduru kadınların hayata tutunmalarını kolaylaştırıyor
Uzmanlar, Türkiye'nin Avrupa'nın savunma mimarisindeki kilit önemine işaret ediyor
Aile Yılı kapsamında yaklaşık 934 bin kişi ulaştırma hizmetlerinden indirimli faydalandı
Şifreli mesajlarla tatilcilere uyuşturucu sağlayan suç örgütü üyelerine hapis cezası

Benzer haberler

Mahmut usta 41 yıllık mesleğini bırakıp "unutulmasın" diye kalaycılığa başladı

Mahmut usta 41 yıllık mesleğini bırakıp "unutulmasın" diye kalaycılığa başladı

Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor

Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor

Sivas'ta demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor

Sivas'ta demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor

Sivas'ta demir madeni ocağında göçük altında kalan işçiyi arama çalışmaları yeniden başladı

Sivas'ta demir madeni ocağında göçük altında kalan işçiyi arama çalışmaları yeniden başladı
Sivas'ta demir madeni ocağında göçük altında kalan kişiyi arama çalışması sürüyor

Sivas'ta demir madeni ocağında göçük altında kalan kişiyi arama çalışması sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet