Mahalle yolunu kızak pistine çeviren çocuklar karın tadını çıkardı
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çoğunluğu ilkokul ve ortaokul çağında olan çocuklar, mahalle arasına yaptıkları kızak pistinde naylonlarla kayarak karın tadını çıkardı.
Kastamonu
Bölgede bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle Azdavay'da kar kalınlığı yer yer 1 metreye yaklaştı.
Şehitler Gaziler Parkı'nın yanındaki Karanfil Sokağı'nın dik yollarını kendi imkanları ile düzelterek kızak pistine çeviren mahallenin çocukları, poşet ve naylonlarla kayarak keyifli anlar yaşadı.
Zaman zaman aynı poşetin üzerine oturarak birlikte kayan çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.
Çocuklardan Yasin Ege Akça, AA muhabirine, bir arkadaşının sokağı kayak pistine çevirmeye çalıştığını görünce ona yardım ettiğini belirterek, "Burayı düzeltip kayabilecek duruma getirdik. Çukurlar vardı, düzelttik. Yukarıdan kar attık yerlere. Üstüne kuvvet uygulayıp kaya kaya düzledik. Şimdi eğleniyoruz, kayıyoruz, mutluyuz." dedi.
Ayaz Efe Özkan ise karda oynayıp kaymayı çok sevdiğini dile getirerek, şunları söyledi:
"Efe ile ilk kar yağdığında çıktık dışarıya. Geçen sene de yapmıştık burayı. Efe'ye 'Gel beraber burayı kayak yeri yapalım' dedim. O da 'Olur, tamam' dedi. Toz kardan yapmaya çalıştık, oldu. Burası çok kar doluydu. Naylonla Kazım Efe beni çeke çeke, ben de onu çeke çeke burayı düzleştirdik. Hem biz eğleniyoruz hem de arkadaşlarımız çok eğleniyor."
Kazım Efe İnan da arkadaşı Ayaz Efe Özkan'ın kar pisti yapma teklifi üzerine sokağa çıktığını anlatarak, "Biz de birbirimizi çektik, düzledik burayı. Sonra akşam geldik buraya arkadaşlarımızla. Yani 2 günde hepsi oldu. Şimdi eğleniyoruz, arkadaşlarımızla kayıyoruz. Mahallenin tüm çocukları burada, hepimiz kayıyoruz." diye konuştu.
Elif Beyza Şimşek ise çok eğlendiklerini vurgulayarak, "Burada kızak kayıyoruz, eğlenmek acayip güzel. Burayı yaparlarken arkadaşlarımızı izledik, onlara birazcık da yardımcı olduk. Hep beraber burada eğlenmek gerçekten çok güzel." ifadesini kullandı.
Aybüke Demirci de birlikte kaymanın çok keyifli olduğunu kaydetti.
