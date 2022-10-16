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Yaşam

Maden ocağındaki patlamada 4 sakinini kaybeden köyde hüzün hakim

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada 4 maden işçisi sakinini kaybeden Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Makaracı köyünde hüzün yaşanıyor.

Recep Bilek, Mustafa Çavuş   | 16.10.2022
Maden ocağındaki patlamada 4 sakinini kaybeden köyde hüzün hakim Fotoğraf: Veysel Altun - AA

Bartın

Büyük çoğunluğu madenden emekli olanların yaşadığı Makaracı köyünün sakinlerinden Rahman Özçelik, Gökhan Mercan, Gürdal Serenli ve Mustafa Can Yıldırım, maden ocağındaki patlamada hayatını kaybetti.

Maden işçilerinin cenazeleri, köyde toprağa verildi. Patlamada 4 sakinini toprağa veren Makaracı köyünde ise hüzün hakim.

Köy muhtarı Mustafa Bulut, AA muhabirine, 200 haneli köyde 520 kişinin yaşadığını söyledi.

Köy halkının genelinin madencilikle uğraştığını belirten Bulut, "Son Amasra patlamasında köyümde 4 şehidim var. İki şehidim Serenli Mahallesi'nde; bunlar Gürdal Serenli ve Mustafa Can Yıldırım. Üçüncü şehidim Merkez Mahallesi'nde Rahman Özçelik, dördüncü şehidim de Kökyol Mahallesi'nden Gökhan Mercan'dı. Bir tek o (Gökhan) evliydi, 2 çocuğu var." diye konuştu.

Bulut, duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Hepsi iyi insanlardı, iyi çocuklardı. Keşke şehitlerimiz olmasaydı. Burada bu kalabalık toplanmasaydı. Daha güzel şekilde toplansaydık, iyi olurdu. Takdiri ilahi böyleymiş. İşçilerimiz çok gençti. İçinde askere gitmemiş insanlarımız vardı. Mustafa Can, parasını ödeyip askerlik yapacaktı. Ödediydi parasını ama nasip değilmiş."

Mustafa Can'ın dayısının Güneydoğu'da önceden şehit düştüğü ifade eden Bulut, "Bu da şehit oldu. Bizim için zor, aile için daha zor." dedi.

Bekar olanların evlenmek için madende çalıştıklarını belirten Bulut, madene işçi alındığında yine köyden başvuranların çıkacağını, çalışmak zorunda olduklarını kaydetti.

Çok üzüntülü olduklarını dile getiren Bulut, kaderlerinin böyle olduğunu, elden bir şey gelmediğini sözlerine ekledi.

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