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Yaşam

Lastiklerden yaptıkları sahada voleybol oynuyorlar

Siirt'te bir grup çocuk, mahallelerinde atıl araç lastiklerinden yaptıkları voleybol sahasında oynayarak eğlenceli vakit geçiriyor.

Fecri Barlık   | 11.06.2020
Lastiklerden yaptıkları sahada voleybol oynuyorlar Fotoğraf: Fecri Barlık/AA

Siirt

Lastiklerden yaptıkları sahada voleybol oynuyorlar

Siirt'te bir grup çocuk, kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları voleybol sahasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oyun oynayarak stres atıyor. Sahaya karton döşeyerek düşme anında dikenlerden korunmaya çalışan çocuklar, alanda sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak voleybol oynuyor, eğlenceli vakit geçiriyor. ( Fecri Barlık - Anadolu Ajansı )


Siirt'te bir grup çocuk, kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları voleybol sahasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oyun oynayarak stres atıyor.

Merkez Afetevler Mahallesi'ndeki çocuklar, evlerinin yakınındaki boş arazide, temin ettikleri atıl araç lastikleriyle voleybol sahası yaptı.

Sahaya karton döşeyerek düşme anında dikenlerden korunmaya çalışan çocuklar, alanda sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak voleybol oynuyor, eğlenceli vakit geçiriyor.

Çocuklardan 13 yaşındaki Nursen Oysal, Kovid-19 sürecindeki kısıtlamada evde sıkıldıklarını söyledi.

Dışarıya çıktıklarında keyifli vakit geçirmek için arkadaşlarıyla mahalledeki boş arazide voleybol sahası yapmaya karar verdiklerini anlatan Oysal, şöyle konuştu:

"Kendi imkanlarımızla kullanılmayan araç lastikleriyle voleybol sahası, 2 odun yardımıyla file yaptık. Dikenler ayaklarımıza batmasın diye kartonları da sahanın içine kurduk. Elimizden bu kadar geldi. Bize güzel bir park yapılmasını istiyoruz."

Rümeysa Eren (10) de yaptıkları sahada mutlu şekilde vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Kenan Sercan (10) ise Kovid-19 nedeniyle normalleşme sürecinde de maske takarak oyun oynadıklarını belirterek, "Mahallemizde oyun alanları yetersiz olduğu için lastiklerle etrafını çevirerek voleybol sahası yaptık. Arkadaşlarımızla buraya gelerek oyun oynuyor, hoşça vakit geçiriyoruz. Bize yeni bir saha yapılmasını isteriz." dedi.

Fırat Oysal (12), emek vererek yaptıkları sahada voleybol oynamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

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