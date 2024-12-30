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Yaşam

Kütahya'daki Domaniç Dağları beyaza büründü

Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle bilinen ve karla kaplanan Domaniç Dağları, dronla görüntülendi.

Serdar Yiğit  | 30.12.2024 - Güncelleme : 30.12.2024
Kütahya'daki Domaniç Dağları beyaza büründü Fotoğraf: Serdar Yiğit/AA

Kütahya

Büyük bölümü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç'te yüksek kesimler, üç gündür etkisini gösteren kar yağışıyla beyaz örtüye büründü.

İnegöl-Domaniç kara yolunun geçtiği Kocayayla mevkisinde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.

Domaniç Dağları'nda kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu. Beyaza bürünen bölge, dronla görüntülendi.

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