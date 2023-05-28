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Yaşam

Kütahya’da 95 yaşındaki kadın torununun yardımıyla oy kullanmaya gitti

Kütahya’da, 95 yaşındaki kadın torununun yardımıyla sandık başına giderek oy kullandı.

Ramazan Doğan  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
Kütahya’da 95 yaşındaki kadın torununun yardımıyla oy kullanmaya gitti Fotoğraf: Ramazan Doğan/AA

Kütahya

Maltepe Mahallesinde ikamet eden 95 yaşındaki Emeti Acar, torunu tarafından arabayla evinden alınarak oy kullanacağı Mehmet Çini İlkokulu’na getirildi.

Yürüme zorluğu çeken Acar, torunu İbrahim Uygun ile vatandaşların yardımıyla sandık başına giderek 1299 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Acar, seçimlerin vatana, millete hayırlı olmasını diledi.

Acar’ın torunu çocuk cerrahı İbrahim Uygun, AA muhabirine, anneannesine oy kullanmada yardım ettiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Oy kullanmanın herkesin vatandaşlık görevi olduğunu belirten Uygun, şunları kaydetti:

"Anneannem yaşlılığından dolayı yürüme zorluğu çekmekte. Biz nasıl ki ninemize bu yaşlılık halinde bakmak zorundaysak oy kullanması ve vatandaşlık görevini yapması için de ona yardımcı olmak boynumuzun borcuydu. Anneannemizin oyunu kullanmasına vesile olduğumuz için çok mutluyuz."

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