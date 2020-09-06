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Yaşam

Kovid-19'a karşı 'gezici otobüs market' köy yollarında

Elazığ'da Kovid-19 salgını nedeniyle köylerde yaşayanların market ihtiyacı için seyahat ederek risk altına girmelerinin önüne geçmek amacıyla oluşturulan "gezici otobüs market", kırsaldaki vatandaşlara güven içerisinde alışveriş imkanı sunuyor.

İsmail Şen   | 06.09.2020
Kovid-19'a karşı 'gezici otobüs market' köy yollarında Fotoğraf: İsmail Şen/AA

Elazig

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle köylerde yaşayan vatandaşların market ihtiyacı için yerleşim merkezlerine seyahat ederek risk altına girmelerinin önüne geçmek amacıyla geliştirilen "gezici otobüs market", kırsalda yaşayanlara güven içerisinde alışveriş imkanı sağlıyor.

Kentte bir marketler zinciri tarafından özel olarak tasarlanan otobüs market, köy köy mahalle mahalle dolaşarak kırsalda yaşayanlara gıdadan temizlik malzemesine, sebzeden meyveye her türlü market ihtiyacını karşılamak için hizmet veriyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında alışveriş hizmetini kırsal kesimde yaşayanların ayağına götüren otobüs market, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

MİSAŞ Marketler Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ateş, AA muhabirine, Türkiye'de ilk olarak hizmete sundukları gezici otobüs marketin Kovid-19 ile mücadele açısından önemli olduğunu söyledi.

Koronavirüsün bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için insanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde yapılan çağrıları dikkate alarak kırsalda yaşayanların market ihtiyacını onların ayağına götürmeye karar verdiklerini anlatan Ateş, salgın döneminde dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara da hizmet verdiklerini belirtti.

Ateş, "Bunun rahatlığını insanlarımız gördü. Bu hizmeti köylerimize de götürmek istedik. Yani kırsalda yaşayan insanlarımız pandemi döneminde köyden kalkıp da bir alışveriş merkezine, kent merkezine gitmesinler diye bu hizmeti onların ayağına kadar götürüyoruz." dedi.

"İhtiyaç olan her yere otobüs marketimiz gidecektir"

İki haftadır uygulama koydukları hizmetten kırsal kesimlerde yaşayanların büyük memnuniyet duyduğunu aktaran Ateş, hizmetin devamı için kendilerine talepte bulunduklarını dile getirdi.

Otobüs marketten haberdar olan köy muhtarlarının kendilerini arayarak köylerine davet ettiklerini anlatan Ateş, şöyle devam etti:

"Bundan sonra da bütün köylerimize ve ihtiyacı olan her yere otobüs marketimiz gidecektir. Rahatlığı ve kaliteyi halkımıza, köylümüze sunmak istiyoruz. Otobüs marketimizde gıda türü bütün ürünlerimiz, şarküteri ürünlerimiz bulunuyor, manav reyonumuz var. Otobüs market köyde yaşayan halkımızın her ihtiyacını karşılayacaktır."

Market alışverişi için köyden kente giderken tedirginlik yaşıyorlar

Kuyulu köyü muhtarı Yunus Alış da bugüne kadar market alışverişi için yerleşim merkezlerine gidip gelirken salgından dolayı "Acaba virüse yakalandık mı?" diye zaman zaman tedirginlik yaşadıklarını belirtti.

Köylerine otobüs market gelmeye başladıktan sonra büyük rahatlığa kavuştuklarını vurgulayan Alış, "Daha önce mutfak alışverişimizi çarşıda yapıyorduk, köy halkı bundan dolayı bayağı bir tedirginlik yaşıyordu. Pandemi sürecinde hastalıktan korunmak amacıyla yapılan bu uygulama gerçekten güzel." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Mikail Can ise "Evde çayımız şekerimiz yoktu, geldim otobüs marketten rahat rahat aldım. Köyde yaşayanlar için güzel bir hizmet." ifadelerini kullandı.

Cuma Alış da otobüs market hizmetinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Böyle bir hizmetin köyümüze gelmesi bizin için büyük bir nimet. Kalabalık bir köyümüz var, her hafta gelmesini istiyoruz. Bu hizmeti köyümüze getirenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

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