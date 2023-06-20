Dolar
23.57
Euro
25.72
Altın
1,936.70
ETH/USDT
1,776.30
BTC/USDT
27,871.00
BIST 100
5,251.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kocaeli'de askerlik hayali kuran down sendromlu Enes Şahin'in isteği gerçekleştirildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde askerlik yapma hayali kuran down sendromlu bireyin isteği yerine getirildi.

Cem Ali Kuş  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
Kocaeli'de askerlik hayali kuran down sendromlu Enes Şahin'in isteği gerçekleştirildi

Kocaeli

Darıca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanın Muzaffer Bıyık, belediyenin Eğitim ve Spor Kulübünün sporcusu down sendromlu Enes Şahin'in askerlik hayalini gerçekleştirmek için girişimlerde bulundu.

Girişimlerin olumlu sonuçlanmasının ardından işlemler başlatıldı.

Nenehatun Mahallesi’ndeki evinin bahçesinde asker eğlencesi düzenlenen Şahin, yapılan duanın ardından bir günlüğüne vatani görevini yapmak için Belediye Başkanı Bıyık tarafından Edirne'ye götürülerek birimine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bıyık, Şahin'in askerlik hayalini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Enes Şahin'in askerlik hatırasını hep birlikte yaşayacaklarını vurgulayan Bıyık, "Enes kardeşimiz aynı zamanda Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübümüzün de daimi sporcusu. Askere gitmeyi ve vatani borcunu ödemeyi çok istiyordu. Bizler de onun bu isteğini yerine getirmek için aracılık ettik. Rabbim ayağına taş değdirmesin inşallah." ifadelerini kullandı.

Asker eğlencesine Bıyık'ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şırnak'ta eriyen karların oluşturduğu şelaleler havadan görüntülendi
İç Anadolu'nun güney ve doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı
Zonguldak'ta sağanağın ardından denizin rengi kahverengiye döndü
Eski milletvekillerinin 350 suç dosyası işleme konuldu
İstanbul Avrupa Yakası için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Kocaeli'de askerlik hayali kuran down sendromlu Enes Şahin'in isteği gerçekleştirildi

Kocaeli'de askerlik hayali kuran down sendromlu Enes Şahin'in isteği gerçekleştirildi

Kocaeli'deki doğal yaşam parkında kurulan istasyonda kuşlar halkalanıyor

Anadolu Otoyolu'nda yanan tır ulaşımı aksattı

Kocaeli'de sağanak etkili oldu

Kocaeli'de sağanak etkili oldu
Özel gereksinimli öğrenciler, atlı eğitimle sosyal ve fiziksel becerilerini geliştiriyor

Özel gereksinimli öğrenciler, atlı eğitimle sosyal ve fiziksel becerilerini geliştiriyor
Gönüllü iş insanları, depremzede aileler ve öğrenciler için Hatay'da bina inşa ediyor

Gönüllü iş insanları, depremzede aileler ve öğrenciler için Hatay'da bina inşa ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet