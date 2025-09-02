Dolar
Yaşam

Kocaçay Deltası’nda iki pelikan türü aynı anda görüntülendi

Türkiye’de nadir rastlanan görüntüde, iki farklı pelikan türü Karacabey ilçesinde bulunan Kocaçay Deltası'nda buluştu.

02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
Kocaçay Deltası’nda iki pelikan türü aynı anda görüntülendi Fotoğraf: Alper Tüydeş - AA

Bursa

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan Kocaçay Deltası, Türkiye’de nadir görülen bir doğa olayına ev sahipliği yaptı.

Sulak alanda, ülkede gözlemlenen iki pelikan türü olan tepeli pelikan (fotoğrafta) ile ak pelikan aynı anda görüntülendi.

İri cüsseleri ve ihtişamlı görünümleriyle dikkat çeken pelikanlar, deltadaki doğal yaşam zenginliğini gözler önüne serdi.

