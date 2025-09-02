Kocaçay Deltası’nda iki pelikan türü aynı anda görüntülendi
Türkiye’de nadir rastlanan görüntüde, iki farklı pelikan türü Karacabey ilçesinde bulunan Kocaçay Deltası'nda buluştu.
Bursa
Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan Kocaçay Deltası, Türkiye’de nadir görülen bir doğa olayına ev sahipliği yaptı.
Sulak alanda, ülkede gözlemlenen iki pelikan türü olan tepeli pelikan (fotoğrafta) ile ak pelikan aynı anda görüntülendi.
İri cüsseleri ve ihtişamlı görünümleriyle dikkat çeken pelikanlar, deltadaki doğal yaşam zenginliğini gözler önüne serdi.
