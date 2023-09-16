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Yaşam

Kışın habercisi "vargit" çiçekleri Trabzon'un yüksek kesimlerine renk kattı

Karadeniz'in yüksek kesimleri, kışın habercisi olan "vargit" çiçekleriyle süslendi.

Duygu Avunduk  | 16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
Kışın habercisi "vargit" çiçekleri Trabzon'un yüksek kesimlerine renk kattı Fotoğraf: Duygu Avunduk/AA

Trabzon

Türkiye'de yoğun olarak Trabzon, Giresun ve Artvin yaylalarında bulunan, halk arasında "mavi yıldız" ve "güz çiğdemi" gibi çeşitli adlarla da anılan acı çiğdemgiller familyasından vargit çiçekleri bölgede açmaya başladı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Kayabaşı Yaylası'nda da çayırlık alanlar, hava sıcaklığının düşmesiyle bu çiçeklerle kaplandı.

Yumrulu gövdeye sahip 3-5 yapraktan oluşan, maviye yakın mor ve pembe renklerdeki çiçekler, güzel görüntüler oluşturdu.

Eylül ve ekimde çiçeklenen vargit, 500 ile 3 bin metre arasındaki çayırlık, orman açıklıkları ve yamaçlarda yetişiyor.

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