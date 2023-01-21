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Yaşam

Kırklareli'nin sakin şehri Vize, 3 proje ile "Guinness Rekorları"na aday

Trakya'nın saklı güzelliklerine ev sahipliği yapan, tarihi ve doğasıyla ön plana çıkan Kırklareli'nin Vize ilçesi, ​​​​​​3 proje ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor.

Ufuk Ertop   | 21.01.2023
Kırklareli'nin sakin şehri Vize, 3 proje ile "Guinness Rekorları"na aday

Kırklareli

Istranca Dağları eteklerinde "Ihlamur kokulu ilçe" olarak anılan Vize, adını ve ıhlamurun tadını dünyaya duyurmak istiyor.

Bu kapsamda Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce "Aynı anda 2023 ıhlamur ağacı dikme" ve "2023 öğrenci ile ıhlamur çayı içme" rekorlarını denemek amacıyla Guinness'e müracaat edildi.

Iıhlamur projelerinde 2 rekor denemesini ilk kez yapacak olan öğrenciler, geçen yıl "iklim değişikliği, sıfır atık ve geri dönüşüm" konularına dikkati çekmek amacıyla ​​​​​​​İzmit'te bir ilkokul tarafından kırılan 41 dakikada 1380 atık pili arka arkaya dizme rekorunu da geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, AA muhabirine, öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel başarılarını artırmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

İlçenin ıhlamuruyla meşhur olduğunu anımsatan Akdemir, "İlçemizi ve ıhlamur ağaçlarımızı Türkiye'ye ve dünyaya duyuralım diye Guinness Rekorlar Kitabı'na müracaat ettik. Bunun için Çakıllı Belediyesi ile bir protokol imzalayıp, Vize-Çakıllı çevre yolunun geliş ve gidiş yönlerine 2023 ıhlamur fidanı dikmeye karar verdik." dedi.

"Ihlamur kokusunu Türkiye'ye yaymak istiyoruz"

Öğrencilerin tüm rekor denemelerinde başarılı olacağına inandığını dile getiren Akdemir, şunları kaydetti:

"Sakin şehir olan ilçemizi dünyaya tanıtmak istiyoruz. Ihlamurun faydalarını anlatmak, yazın duyulan mis kokuları Türkiye geneline yaymak, ağaç sevgisi kazandırmak, ıhlamur ağacı sayını artırmak, bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Vize-Çakıllı arasında yolculuk yapanlar haziran ayında o mis kokulu ağaçların arasından geçecek. Bunun yanına bir de çocuklarımıza ve velilerimize çevre bilincini oluşturmak istedik. Bunun için de atık piller ile ilgili Guinness Rekorları kırılmış. Biz de proje ekibimizle toplanıp karar verdik. 6 öğrencimizle ilimizin plakasına ithafen 39 dakikada 1439 atık pili arka arkaya dizerek rekoru kırmayı hedefledik. Projemiz, Guinness tarafından onaylandı."

Bu rekoru 5 Haziran Çevre Günü'nde kırmayı hedeflediklerini aktaran Akdemir, "Burada çocuklarımıza, velilerimize atık pillerin zararlarını anlatıp, atık pilleri toplayıp, geri dönüşüme kazandırmak istiyoruz. Bunun sayesinde de çevre bilinci daha da artacak, öğrencilerimiz bunun onurunu yaşayacak." dedi.

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