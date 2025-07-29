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Yaşam

Trakya'nın asırlık panayırı "Pavli" bu yıl 115'inci kez kurulacak

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde, Sultan 2. Abdülhamit'in fermanıyla 1910 yılında kurulmaya başlanan Pavli Panayırı, bu yıl ziyaretçilerini 11-14 Eylül'de ağırlayacak.

Özgün Tiran  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
Trakya'nın asırlık panayırı "Pavli" bu yıl 115'inci kez kurulacak

Kırklareli

Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, AA muhabirine, Türkiye'nin en eski, Trakya'nın devam eden tek panayırı olma özelliğini taşıyan Pavli için hazırlıkların başladığını söyledi.

Panayırın 115'inci kez kurulacağını ifade eden Hoşgör, panayırın özellikle bölge insanlarının eğlenmesi, kaynaşması ve hasat ettikleri ürünlerini satabilmeleri için bir asırdan fazladır kurulduğunu kaydetti.

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Hoşgör, tüm vatandaşları panayıra davet etti.

Pavli Panayırı

Panayır, Ergene Nehri kenarında kuruluyor.

Tezgahlar, açık hava lokantaları ve lunaparkın bulunduğu organizasyonda, yöre halkı yıl boyunca hazırladığı yöresel yiyecekler ve giyim eşyalarını satışa sunuyor.

Yöre sakinleri konaklamalarını traktör römorklarında yapıyor.

Roman vatandaşlar ise kendilerine has eğlence anlayışlarıyla panayırın eğlence ayağını diri tutuyor.

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