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Dünya

Trump yönetimi vasıflı işçi vizeleri ve vatandaşlık mülakatlarında değişiklik planlıyor

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) Direktörü Joseph Edlow, Trump yönetiminin vasıflı işçiler için vize sisteminde değişiklikler yapacağını ve vatandaşlık sınavının zorlaştırılmasının planlandığını duyurdu.

Irmak Akcan  | 26.07.2025 - Güncelleme : 26.07.2025
Trump yönetimi vasıflı işçi vizeleri ve vatandaşlık mülakatlarında değişiklik planlıyor

Ankara

The New York Times'a konuşan Edlow, yönetimin kalifiye işçiler için H1-B vize programını, daha yüksek ücret kazanacak kişilere öncelik vererek değiştirmeye çalışacağını bildirdi.

Edlow, ayrıca H-1B vize programının ABD ekonomisini, işletmelerini ve çalışanlarını tamamlaması gerektiğini vurguladı.

ABD vatandaşlığı mülakatlarının yeterince zor olmadığını savunan Edlow, "Cevapları ezberlemek çok kolay. Yasanın ruhuna gerçekten uygun davrandığımızı düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Edlow, ilk Trump yönetimi sırasında soru sayısı artırılan ve başvuru sahiplerinin 20 sorudan 12'sine doğru yanıt vermeleri şart koşulan mülakatın bir versiyonuna geri dönülmesinin planladığını kaydetti.

Eski Biden yönetimi yetkilisi olan Doug Rand ise H1-B sürecinin yüksek ücretlileri kayıracak şekilde değiştirilmesinin yanlış olduğunu savundu.

Rand, "Beğenin ya da beğenmeyin, H-1B programı ABD şirketlerinin ABD üniversitelerinin en iyi ve en parlak uluslararası mezunlarını işe alabilmelerinin ana yoludur." görüşünü paylaştı.

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