Dolar
11.85
Euro
13.41
Altın
1,814.83
ETH/USDT
3,926.20
BTC/USDT
49,367.00
BIST 100
1,909.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Kızılay'ın 2021 Faaliyet Raporu'na ve 2022 hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenliyor İçişleri Bakanı Soylu, ''Türkiye Muhtarlarla El Ele Projesi"nin tanıtım programında konuşuyor Milli Eğitim Bakanı Özer, İTOB OSB Mesleki Teknik Eğitim Lisesi ve MESEM Temel Atma Töreninde konuşuyor
logo
Yaşam

Kırklareli'nde kırmızı ışıkta çöp kamyonundan inip oynayan çöpçünün görüntüleri ilgi çekti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde temizlik işçisinin kırmızı ışıkta bekleyen çöp kamyonundan inerek arkadaşının söylediği şarkıya uyup oynaması sosyal medyada ilgi gördü.

Çınar Türkmen, Özgün Tiran   | 28.12.2021
Kırklareli'nde kırmızı ışıkta çöp kamyonundan inip oynayan çöpçünün görüntüleri ilgi çekti

Kırklareli

Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğü personeli Doğukan Sucu (23), arkadaşı şarkı söylemeye başlayınca kırmızı ışıkta bekleyen çöp kamyonundan inerek bir süre oynadı.

Bazı ilçe sakinleri Sucu'nun oynamasını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

"Trakya'da sıradan bir gün" başlığı ile sosyal medyada paylaşılan video beğeni topladı.

Sucu, AA muhabirine, çöp kamyonunun kırmızı ışıkta durmasıyla arkadaşının şarkı söylemeye başladığını söyledi.

Şarkıyı duyduğunda içinin kıpır kıpır olduğunu, kamyondan inerek oynamaya başladığını anlatan Sucu, "Sosyal medyada görüntüleri görünce çok şaşırdım. Oynarken bizi çektiklerinden haberimiz yoktu, sonradan gördük. Işık yandı araç devam etti, biz de işimize devam ettik. Müzik olmadan dans ettik. Eğlenen biriyim, mutlu biriyim, işimizi severek yapıyoruz." dedi.

Diğer personel Emre Güçlü de kırmızı ışık yanarken şarkı söylemeye başladığını belirterek, "Arkadaşım oynamaya başladı, her şey doğal gelişti." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de CDC, asemptomatik Kovid-19 hastalarının karantina süresini 5 güne indirdi
Türkiye'de Omicron varyantı görülen iller açıklandı
Türkiye'de 26 bin 99 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs vakalarında rekor kırıldı
Omicron ABD'de 2 günde 12 bin 500'ün üzerinde uçak seferini olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Kırklareli'nde kırmızı ışıkta çöp kamyonundan inip oynayan çöpçünün görüntüleri ilgi çekti

Kırklareli'nde kırmızı ışıkta çöp kamyonundan inip oynayan çöpçünün görüntüleri ilgi çekti