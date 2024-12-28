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Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.
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Yaşam

Kırklareli'nde kar görmek isteyenler rotasını Istranca Dağları'na çevirdi

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan karın ardından birçok kişi, çocuklarıyla kartopu oynayıp kızakla kaydı.

Özgün Tiran  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
Kırklareli'nde kar görmek isteyenler rotasını Istranca Dağları'na çevirdi Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Demirköy, Kofçaz ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında önceki gün etkili olan kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ kent merkezlerinde kar olmaması nedeniyle vatandaşlar, rotasını Istranca Dağları'na çevirdi.

Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerinde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Aileler çocuklarıyla kartopu oynadı, eğimli alanlarda kızak ve naylon poşetlerle kaydı. Bazı vatandaşlar ise ateş yakıp kar yağışını izledi.

Tekirdağ'dan ailesiyle bölgeye gelen Neşe İbo, gazetecilere, ailesiyle kartopu oynamak için Kırklareli'ne geldiğini söyledi.

Çok eğlendiklerini dile getiren İbo, uzun zamandır Tekirdağ kent merkezine kar yağmadığını kaydetti.

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