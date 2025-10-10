Dolar
logo
Yaşam

Kırklareli'nde belediye işçileri mesai sonrası mehteran oluyor

Kırklareli Belediyesinde temizlik, park bahçeler ve su işlerinde görev yapan personelden oluşan mehter takımı, gündüz mesailerini tamamladıktan sonra sahnede tarihi ezgilerle izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Özgün Tiran  | 10.10.2025 - Güncelleme : 10.10.2025
Kırklareli'nde belediye işçileri mesai sonrası mehteran oluyor Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Kırklareli Belediyesinde temizlik, park ve bahçeler ile su işlerinde görev yapan personelden oluşan mehter takımı, sahne performansıyla beğeni topluyor.

Belediye Başkanı Derya Bulut'un talimatıyla müziğe ilgisi olan belediye çalışanlarından mehter takımı kuruldu.

Kırklareli Belediyesi Mehter Takımı'nda gönüllü olarak yer alan 30-65 yaş aralığındaki 22 personel, gündüz mesailerini sürdürüyor. Kimi cadde ve sokakları temizliyor, kimi su sayaçlarını bağlıyor kimi de çiçekleri toprakla buluşturuyor.

Daha sonra mehter takımında yer alan personel, sancaklarını parlatıyor, kıyafetlerini giyiyor, zırhların bakımını yaparak etkinliklere hazırlanıyor.

Atatürk Kültür Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren mehter takımı, bugüne kadar 10'a yakın gösteride yer aldı.

Mehteranlar önümüzdeki dönemde Balkan ülkelerinde de sahne alacak.

"Vatandaşların ilgisi bizi mutlu ediyor"

Grubun koordinatörü Samet Kök, AA muhabirine, müziğe ilgisi olan personeli bir araya getirerek mehter takımı kurduklarını söyledi.

Mehterin müzikal anlamın çok ötesinde bir yeri olduğunu ifade eden Kök, "Bugün mehter sadece bir müzik değil, Türk milletinin tarihini, kahramanlığını ve kültürel zenginliğini yaşatan çok önemli mirastır. Bizlerde bu mirası gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz." dedi.

Kök, yaklaşık iki aydır çalışmaları sürdürdüklerini, şu ana kadar yaklaşık 10 gösteride yer aldıklarını kaydetti.

Mehter takımının 22 kişiden oluştuğunu anlatan Kök, "Mehter takımımız vatandaşların yoğun ilgisini topluyor. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

"Bu işi severek yapıyoruz"

Mehter takımında yer alan Volkan Usul ise yaklaşık 14 yıldır belediye personeli olarak kente hizmet ettiğini belirtti.

Mehter takımının kurulmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Usul, "Kentte düzenlenen etkinliklerde dışarıdan saz geliyordu, dışarıdan enstrümanlar, mehter geliyordu, bando geliyordu biz onlara karşıdan bakıp üzülüyorduk. Niye bizim burada böyle bir şey olmasın diye bakıp çok üzülüyorduk. Şimdi enstrüman çalan adam anlar bunu, müzik işi yapan adam anlar benim ne demek istediğimi. Çünkü biz dededen, babadan, sülaleden müzisyeniz." ifadelerini kullandı.

Kentte böyle bir çalışma yapılacağını duyduklarında gururlandıklarını dile getiren Usul, belediyenin her konuda kendilerine destek verdiğini vurguladı.

Sahneye çıktıklarında heyecanla gösterilerini sunduklarını anlatan Usul, şöyle devam etti:

"Başkanımızdan Allah razı olsun. Bizi karşıdan gelen müzisyenlere baktırmadı. Karşıdan bakmak kötü bir şey. Biz bu işi severek yapıyoruz, öğlene kadar belediyede çalışıyoruz. Su saati takıyorum, su işleri ile uğraşıyorum ondan sonra mehteranla çalışıyoruz, çok zevkli oluyor. İnsanların mehtere bakış açısı acayip bir şey, yoldan geçerken insanlar video çekiyorlar fotoğraf çekiyorlar bizi. Bizim de çok hoşumuza gidiyor."

"Mehter farklı bir duygudur"

Saim Tırpan da kısa sürede vatandaşların beğenisini kazandıklarını kaydetti.

Mehter takımının farklı bir duygu olduğunu anlatan Tırpan, "Bu bizim ceddimiz. Osmanlı'dan gelen bir duygu, herkes duygulanıyor tabi. Çalarken bende duygulanıyorum, ağladığım günler olmuştur benim. Mehter farklı bir duygudur. Ben bunu içten, severek yapıyorum." dedi.

