Dolar
28.01
Euro
29.65
Altın
1,938.61
ETH/USDT
1,575.20
BTC/USDT
28,514.00
BIST 100
7,965.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da “MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi”nde konuşuyor
logo
Yaşam

Kırklareli'nde 250 öğrenci, Atatürk'ün imzasının koreografisini oluşturdu

Kırklareli'nde, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 250 öğrenci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının koreografisini yaptı.

Özgün Tiran  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Kırklareli'nde 250 öğrenci, Atatürk'ün imzasının koreografisini oluşturdu Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında, Atatürk Stadyumu'nda Türk bayrağı açıldı.

Daha sonra öğrenciler, Atatürk'ün imzasının koreografisini oluşturdu. AA ekibi, koreografiyi dron ile görüntüledi.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Efe Türkan, böyle bir çalışmada yer aldığı için heyecanlı ve gururlu olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in 100. yılının kentte coşkuyla kutlandığını belirten Türkan, "Cumhuriyet benim için mutluluğu, özgürlüğü ve gururu temsil ediyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da kentsel dönüşümle inşa edilen konutlarda yaşam başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Filistin" diplomasisi
AYM, uzlaşma sağlanan suçlara ilişkin tazminat davası açılamamasını Anayasaya aykırı buldu
Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Gaziantep'te 24 bin 977 afet konutu ve köy evinin yapımı hızla sürüyor

Benzer haberler

Kırklareli'nde 250 öğrenci, Atatürk'ün imzasının koreografisini oluşturdu

Kırklareli'nde 250 öğrenci, Atatürk'ün imzasının koreografisini oluşturdu

Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında Yunanistan'ın Selanik kentinden Ankara'ya bisiklet turu

Sakarya'da öğretmenler Cumhuriyet'in 100. yılına özel 1923 ünite kan bağışlamayı hedefliyor

"Son Akşam Yemeği" filmi için Çankaya Köşkü yeniden inşa edildi

"Son Akşam Yemeği" filmi için Çankaya Köşkü yeniden inşa edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet