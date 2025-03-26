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Yaşam

Kırklarelili besici kadın, annelerinin kabullenmediği kuzulara evinde bakıyor

Kırklareli'nin Bayramdere köyünde küçükbaş hayvan besiciliği yapan Aynur Öztürk, doğum sonrası annesinin kabullenmediği ikiz kuzulara evinde bakıyor.

Özgün Tiran  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Kırklarelili besici kadın, annelerinin kabullenmediği kuzulara evinde bakıyor Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Uzun yıllar İstanbul'da yaşayan Aynur ve Cem Öztürk çifti, 6 yıl önce göç ettikleri köyde küçükbaş hayvan besiciliğine başladı.

Aynur Öztürk, 1 ay önce ağıldaki kuzulardan ikisinin bakımsız olduğunu fark etti. Annesinin kabullenmediği kuzuları evine alan Öztürk, evindeki sobanın yanında baktığı yavruları biberonla doyuruyor.

Öztürk, AA muhabirine, kuzuları süt ve hazır mamayla beslediğini söyledi.

Kuzularını çok sevdiğini belirten Öztürk, "Böyle giderse ayrılmayacaklar herhalde benden. Hiç annelerini anne gibi bilmiyorlar. İki gün öncesi hava güzel diye saldık, 'Biraz hayvanlar alemine dalsınlar, anlasınlar kendilerinin ne olduğunu.' dedik. Küçük kuzularla oynasalar bile arkamdan geliyorlar, peşimden ayrılmıyorlar. Ben nereye gidersem onlar oraya geliyorlar." dedi.

Kuzulara bazen çocuk bezi bağladığını anlatan Öztürk, aralarında duygusal bağ oluştuğunu dile getirdi.

"Biberonu gördükleri anda zıp zıp zıplıyorlar"

Kuzuları eve ilk getirdiğinde el kadar olduklarını ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Minyatür bir bebek gibi. İkiz de oldukları için 'Ben bunları yaşatmalıyım.' dedim. Allah can vermiş. Kısmetlerinde varsa yaşarlar. İkisi de erkek. İnsan canlıya göz göre göre kıyamaz ki ben çok seviyorum. Mutfağa gitsem mutfağa geliyorlar. Daha biberonu gördükleri anda zıp zıp zıplıyorlar, çok hoşlarına gidiyor süt emmek biberonla."

Öztürk, "Topaç" ve "Mıştırpan" adını verdikleri kuzuların gün geçtikçe büyüdüğünü kaydetti.

Günü geldiğinde onlardan ayrılmak zorunda kalacağını ve o günün gelmesini istemediğini dile getiren Öztürk, "Nereye gitsem aklım evde kalıyor. Onlar bana arkadaşlık ediyor." dedi.

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