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Yaşam

Kenevir dokuma tezgahtarlığı eğitimi için geldiği Samsun'da atölye kurdu

Üniversite eğitimi için Muğla'dan Samsun'a taşınan 41 yaşındaki Hasibe Polat, Ladik ilçesinde hem üniversite öğrenimini sürdürüyor hem de kurduğu atölyede kenevirle ilgili dokumacılık yapmayı planlıyor.

Veysel Altun  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Kenevir dokuma tezgahtarlığı eğitimi için geldiği Samsun'da atölye kurdu Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Samsun

Geçen yıl üniversite sınavına girerek ilk tercihi olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ladik Meslek Yüksekokulu (MYO) Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı Bölümüne yerleşen Polat, Samsun'un Ladik ilçesine taşındı.

Eşi Cem Polat ile Samsun'a gelen Hasibe Polat, ilçede kurduğu kenevir atölyesinde dokumanın yanı sıra kenevirden çeşitli hediyelik eşyalar üreterek internet ortamında satışa sunuyor.

Polat, üniversite eğitiminin yanı sıra 3 ay önce kurduğu kenevir dokuma atölyesinde 5 kişiye kenevirden halı, kilim ve çarpana dokuma kursları veriyor.

Üniversite eğitiminden sonra da Ladik ilçesinde yaşamayı planlayan Hasibe Polat, AA muhabirine, dokumacılığın ailesinden gelen bir gelenek olduğunu söyledi.

Anneannesi ve babaannesinin halıyla, kilimle, ipliklerle, yünlerle uğraştığını belirten Polat, "Dokumacılık ile ilgili muhtelif kurslara gittim, kendimi yetiştirdim, usta öğreticiliğimi kazandım. Sonra dedim ki, 'Bu bana yetmiyor, üstüne ne koyabilirim?' OMÜ Ladik MYO'da Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı Bölümü açılınca buraya geldim." ifadelerini kullandı.

"Halı, kilim ve çarpana dokuma yapacağız"

OMÜ'deki öğretim görevlilerinin ilçede atölye kurmasına önayak olduklarını anlatan Polat, "Burada yöre halkına kurslar vererek atölyemizi büyütmeye çalışıyorum. Atölyeye gelecek tezgahlarla ilçede istihdam sağlayacağız. Gönüllü olarak gelenlere burada kurs veriyoruz. Atölyemizin bir kısmını kurduk, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Halı, kilim, çarpana dokuma yapacağız. Gelecek tezgahlarımızla çok yönlü dokumalar planlıyoruz." diye konuştu.

Polat, kenevire özel ilgisi bulunduğunu, özellikle kenevir dokuma tezgahtarlığı bölümünü seçtiğini vurgulayarak, "Kenevirden yapılabilecek malzemeler sadece kumaşla bitmiyor, çok yönlü bir malzeme." dedi.

"Yöre halkına destek sunalım, ekonomisine katkıda bulunalım istiyoruz"

Hasibe Polat'ın eşi Cem Polat ise eşinin hayallerini gerçekleştirmek için Samsun'a taşındıklarını, beraber açtıkları atölyede severek çalıştıklarını dile getirdi.

Ladik'te bulundukları için mutlu olduklarını anlatan Polat, "Ben onun çırağıyım, ne görev verirse onu yapıyorum. Çevremizi seviyoruz, mutluyuz. Eşimle hayallerimiz ortak. Yöre halkına destek sunalım, ekonomisine katkıda bulunalım istiyoruz. Malzemelerin hazırlanmasında veya satış organizasyonunda onlara destek oluyorum." diye konuştu.

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