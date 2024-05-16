Dolar
32.22
Euro
35.12
Altın
2,384.75
ETH/USDT
2,997.70
BTC/USDT
66,111.00
BIST 100
10,182.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret ediyor
logo
Yaşam

Keneler 200 civarında hastalığın taşıyıcısı olabiliyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Keskin, kenelerin sadece Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yol açmayacağını belirterek, aynı zamanda 200 kadar hastalığın taşıyıcısı olduğunu söyledi.

Ekber Türkoğlu  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
Keneler 200 civarında hastalığın taşıyıcısı olabiliyor Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Tokat

Keskin, AA muhabirine, Türkiye'de KKKA hastalığının tanısının konulması ve yaygınlaşması üzerine bu alanda çalışmaların yoğunlaştığını kaydetti.

Keneler üzerine 2008 yılından bu yana çalışmalar yaptıklarını belirten Keskin, Ondokuz Mayıs ve Artvin Çoruh üniversitelerinin ortaklığında yabani hayvanlar üzerindeki keneler ve bunların bulaştırdığı hastalıklarla ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

İnsan üzerinden parazitlenen kene türlerinin neden olabilecekleri hastalıklar konusunda araştırmalara devam ettiklerini dile getiren Keskin, "Yaz aylarının gelmesi, havaların ısınmasıyla kenelerin aktivitelerinde artış meydana geliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın kenelere karşı biraz daha bilinçli olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Özellikle "Hyalomma marginatum" cinsi kenenin 2000'li yılların başında popülasyonun artması ve insanlarda KKKA hastalığı görülmesiyle araştırmaların yoğunlaştığına dikkati çeken Keskin, şunları kaydetti:

"Kenelerin KKKA virüsünü bulaştırdığı uzun süredir biliniyordu. Ülkemizde ilk defa, 2002 yılında Tokat'ta bir hemşirede KKKA hastalığının tespit edilmesiyle fark edildi. KKKA hastalığının tespit edilmesinden önce de ülkemizde keneler üzerine çalışmalar yapılıyordu. 2002 yılından sonra insanlar üzerinden gelen keneler üzerine yoğun çalışmalar yapıldı ve oldukça detaylı veriler elde edildi. Keneler sadece bizim ülkemize has bir problem değil, keneler her ülkede hastalıkları bulaştırabilir. Ayrıca keneler sadece KKKA hastalığına da neden olmaz, aynı zamanda 200 kadar hastalık etkeninin taşıyıcısı ve bulaştırıcısıdır. Bunlar çalışmalar yapıldıkça ortaya çıkacak şeyler. Kenelerle bulaşan çok fazla hastalık var"

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz da havaların ısınmasıyla Tokat ve bölgede KKKA hastalığında artış görüldüğünü vurguladı.

KKKA hastalığının ilk olarak 2002 yılında Tokat'ta görüldüğünü belirten Yılmaz, "Bu alanda üniversitemiz biyoloji bölümünde kene türleriyle ilgili çalışmalar imza atılmakta. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki hayvanlardan, Çankırı'dan, Samsun Kızılırmak Deltası'nda göçmen kuşlardan, Türkiye'den kemirgenlerden, Cezayir'de küçük memelilerden toplanan keneler üzerinde arkadaşlarımız yoğun çalışmalar yapmaktadır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da tıp öğrencileri ve doktorlar İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
"NEXT by TRT World Forum" 18 Mayıs'ta başlayacak
Samsun'da öğrencinin okula getirdiği biber gazı topunun patlamasıyla 25 öğrenci gazdan etkilendi
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 40 şüpheli yakalandı
Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı dünyaca ünlü gezi sitesinin radarına girdi

Benzer haberler

Keneler 200 civarında hastalığın taşıyıcısı olabiliyor

Keneler 200 civarında hastalığın taşıyıcısı olabiliyor

Tokat'ta geri dönüşüm malzemelerinden mobil mutfak tırı oluşturuldu

Tokat'ta cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Köy köy dolaşan ekipler kadın çiftçileri kene ve KKKA konusunda bilgilendiriyor

Köy köy dolaşan ekipler kadın çiftçileri kene ve KKKA konusunda bilgilendiriyor
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde arazide derin çatlaklar ortaya çıktı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde arazide derin çatlaklar ortaya çıktı
Tokat'ta bir öğrenci yarışma ödülünü Gazze'deki çocuklara bağışladı

Tokat'ta bir öğrenci yarışma ödülünü Gazze'deki çocuklara bağışladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet