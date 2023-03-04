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Yaşam

Kaybettiği can dostunun anısına deprem bölgesinde mama dağıtıyor

İstanbul'da beslediği "Hera" adlı köpeğiyle çektiği videolarla tanınan Halil İbrahim Aşar, 2 ay önce hastalık nedeniyle kaybettiği can dostunun anısına topladığı mamaları depremden etkilenen illerdeki hayvanlara dağıtıyor.

Aykut Karadağ, Sezgin Pancar   | 04.03.2023
Kaybettiği can dostunun anısına deprem bölgesinde mama dağıtıyor Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Hatay

İstanbul'da sokaktan 7 yıl önce sahiplendiği golden retriever cinsi köpeğiyle çektiği videolarla binlerce kişiye ulaşan Aşar, paylaşımlardan elde ettiği geliri sahipsiz hayvanların beslenmesi ve tedavisi için kullandı.

Aşar, 2 ay önce kanser nedeniyle kaybettiği can dostu "Hera" için yardımları bu kez Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde sürdürmeye başladı.

Hem acısını hafifletmek hem de diğer canlılara destek olmak isteyen Aşar, vatandaşların bağışlarıyla toplanan mamaların tırlarla deprem bölgesine ulaştırılmasını sağlıyor

Son olarak Hatay'ın Antakya ilçesine gelen Aşar ve beraberindeki gönüllüler, talepte bulunan vatandaşlara can dostları için mama veriyor, sahipsiz hayvanlar için de belirli noktalara yiyecek ve su bırakıyor.

"Kaybettiğim köpeğimin hayrı için 20 gündür afet bölgesindeyim"

Aşar, AA muhabirine, "Hera'nın Babası" adıyla açtığı sosyal medya hesaplarının çok sayıda kişiye ulaştığını söyledi.

Köpeğinin ölümünden sonra sahipsiz hayvanlar için yardımları sürdürdüğünü aktaran Aşar, "Kaybettiğim köpeğimin hayrı için 20 gündür afet bölgesindeyim. Sokak hayvanları ve evlerinde köpek, kedi besleyenler için hep birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Aşar, deprem bölgesine bugüne kadar 3 tır mama sevk ettiklerini belirterek, "Sosyal medyanın da desteğiyle 3. tırımızı boşalttık, 1 tırımız da yolda. Hem sokak hayvanları için hem de hayvan besleyenler için böyle bir organizasyon düzenledik." ifadelerini kullandı.

Kendisine destek olanlara teşekkür eden Aşar, depremden etkilenen canlılar için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

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