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Yaşam

Kayakseverler hafta içi de Erciyes'in pistlerini boş bırakmıyor

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı, hafta içi de kayakseverleri ağırlıyor.

Esma Küçükşahin  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Kayakseverler hafta içi de Erciyes'in pistlerini boş bırakmıyor Fotoğraf: Esma Küçükşahin/AA

Kayseri

İç Anadolu'nun zirve Erciyes'teki kayak merkezini hem yerli hem de yabancı turistler tercih ediyor.

Suni karlama üniteleri sayesinde kayak yapılabilen dağın Tekir Kapı bölgesinde profesyonel kayakçılar boardlarıyla kayarken, bu sporu öğrenmek isteyenlere kayak eğitimi de veriliyor.

Modern liftleri ve son teknoloji teleferik sistemiyle yaklaşık 25 kilometrekarelik alana yayılan kayak merkezi, 24 bin metre uzunluğunda ve saatteki taşıma kapasitesi 26 bin 750 kişi olan ikisi gondol 19 mekanik tesis ağıyla misafirlerine farklı noktalarda kayak yapma imkanı sunuyor.

Charter seferleriyle gelen Çekya ve Polonyalı turistlerin yanı sıra Endonezyalı konuklar da Erciyes'in pistlerinde kayak yapıyor.

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