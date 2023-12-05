Kastamonu'da vadilere çöken sis ve ormanlık alanlar dron ile görüntülendi
Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolu güzergahında sis etkili oluyor.
Kastamonu
Arpalıkbaşı mevkisinde başlayan sis, yüksek rakımlara doğru yoğunlaşarak devam ediyor.
Vadilere çöken sis, ormanlık alanlarla buluşunca doğada güzel görüntüler oluşturdu.
Sisle bütünleşen kara yolu ve ormanlık alanlar, dron ile görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.