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Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

Mehmet Emin Gürbüz  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz - AA

Bolu

Kara yolunun Dağkent, Yurukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis etkili oldu.

Görüş mesafesinin 25 metreye kadar düştüğü güzergahta sürücüler, yavaş seyretti.

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Karayolları ve trafik ekipleri, Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarısında bulundu.

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